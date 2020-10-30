苹果第四财季营收 647 亿美元，iPhone 销量大降

北京时间 10 月 30 日凌晨消息，苹果公司今天发布了 2020 财年第四财季业绩。报告显示，苹果公司第四财季总净营收为 646.98 亿美元，比去年同期的 640.40 亿美元增长 1%；净利润为 126.73 亿美元，比去年同期的 136.86 亿美元下降 8%。苹果公司第四财季大中华区营收为 79.46 亿美元，比去年同期的 111.34 亿美元下降 28%。

苹果公司第四财季每股收益和营收均超出华尔街分析师此前预期，但其 iPhone 收入同比大幅下降，从而导致其盘后股价大幅下跌近 4%。

苹果公司董事会宣布，将向公司的普通股股东派发每股 0.205 美元的现金股息，这笔股息将于 2020 年 11 月 12 日向截至 2020 年 11 月 9 日营业时间结束的在册股东发放。

详细业绩：

在截至 2020 年 9 月 26 日的第四财季，苹果公司的净利润为 126.73 亿美元，比去年同期下降 8%；每股摊薄收益为 0.73 美元，与去年同期相比有所下降。2019 财年第四财季，苹果公司的净利润为 136.86 亿美元，每股摊薄收益为 0.76 美元。

苹果公司第四财季运营利润为 147.75 亿美元，低于去年同期的 156.25 亿美元。

苹果公司第四财季总净营收为 646.98 亿美元，比去年同期的 640.40 亿美元增长 1%，其中国际销售额所占比例为 59%。

苹果公司第四财季来自于产品的净营收为 501.49 亿美元，低于去年同期的 515.29 亿美元；来自于服务的净营收为 145.49 亿美元，高于去年同期的 125.11 亿美元。

苹果公司第四财季每股收益和营收均超出华尔街分析师此前预期。据雅虎财经频道统计的数据显示，30 名分析师此前平均预期苹果公司第四财季每股收益将达 0.7 美元，27 名分析师平均预期苹果公司第四财季营收将达 637 亿美元。

按地区划分：

苹果公司第四财季美洲部门营收为 306.98 亿美元，高于去年同期的 293.22 亿美元；

欧洲部门营收为 169.00 亿美元，高于去年同期的 149.46 亿美元；

大中华区营收为 79.46 亿美元，比去年同期的 111.34 亿美元下降 28.5%；

日本部门营收为 50.23 亿美元，高于去年同期的 49.82 亿美元；

亚太其他地区营收为 41.31 亿美元，高于去年同期的 36.56 亿美元。

按产品划分：

苹果公司第四财季来自于 iPhone 的营收为 264.44 亿美元，低于去年同期的 333.62 亿美元；

来自于 Mac 的营收为 90.32 亿美元，高于去年同期的 69.91 亿美元；

来自于 iPad 的营收为 67.97 亿美元，高于去年同期的 46.56 亿美元；

来自于可穿戴设备、家用产品及配件的营收为 78.76 亿美元，高于去年同期的 65.20 亿美元；

来自于服务的营收为 145.49 亿美元，高于去年同期的 125.11 亿美元。

资本回报计划：

苹果公司董事会宣布，将向公司的普通股股东派发每股 0.205 美元的现金股息，这笔股息将于 2020 年 11 月 12 日向截至 2020 年 11 月 9 日营业时间结束的在册股东发放。

股价变动：

当日，苹果公司股价在纳斯达克常规交易中上涨 4.12 美元，报收于 115.32 美元，涨幅为 3.71%。

在随后截至美国东部时间周四下午 4 点 41 分（北京时间周五凌晨 4 点 41 分）为止的盘后交易中，苹果公司股价下跌 4.34 美元，至 110.98 美元，跌幅为 3.76%。过去 52 周，苹果公司的最高价为 137.98 美元，最低价为 53.15 美元。