Facebook 第三季度净利润 78.46 亿美元，同比增长 29%

北京时间 10 月 30 日消息，Facebook 公司 (NASDAQ: FB)今天发布了截至 9 月 30 日的 2020 财年第三季度财报。财报显示，Facebook 第三季度总营收为 214.70 亿美元，较上年同期的 176.52 亿美元增长 22%；净利润为 78.46 亿美元，较上年同期的 60.91 亿美元增长 29%。

Facebook 第三季度营收和每股摊薄收益均超出分析师一致预期，但美国和加拿大的用户量出现下滑，股价在盘后交易中略微下跌。

股价表现：

Facebook 股价盘后下跌 0.29%

Facebook 周四在纳斯达克交易所的开盘价为 276.55 美元。截至周四收盘，Facebook 股价上涨 13.16 美元，报收于 280.83 美元，涨幅为 4.92%。截至美国东部时间周四 18:04 分 (北京时间周五 6:04 分)，Facebook 股价在盘后交易中下跌 0.81 美元至 280.02 美元，跌幅为 0.29%。过去 52 周，Facebook 股价最高为 304.67 美元，最低为 137.10 美元。

第三季度运营要点：

——2020 年 9 月，Facebook 每日活跃用户 (DAU)平均值为 18.2 亿人，同比增长 12%；

——截至 2020 年 9 月 30 日，Facebook 月度活跃用户 (MAU)为 27.4 亿人，同比增长 12%；

——2020 年 9 月，应用家族 (Facebook, Instagram 等)日活跃用户 (DAP)平均值为 25.4 亿人，同比增长 15%；

——截至 2020 年 9 月 30 日，应用家族月度活跃用户 (MAP)为 32.1 亿人，同比增长 14%；

——资本支出为 38.8 亿美元，包括融资租赁的本金偿付款；

——截至 2020 年 9 月 30 日，Facebook 员工总量为 56,653 人，同比增长 32%；

第三季度财务业绩：

——总营收为 214.70 亿美元，较上年同期的 176.52 亿美元增长 22%；其中包括了 9.13 亿美元的一次性所得税可退税款；

· 广告营收为 212.21 亿美元，较上年同期的 173.83 亿美元增长 22%；

· 其他营收为 2.49 亿美元，较上年同期的 2.69 亿美元下降 7%；

——总成本和支出为 134.30 亿美元，较上年同期的 104.67 亿美元增长 28%；

——营业利润为 80.40 亿美元，较上年同期的 71.85 亿美元增长 12%；营业利润率为 37%，较上年同期的 41% 下降 4 个百分点；

——所得税准备金为 2.87 亿美元，较上年同期的 12.38 亿美元下降 77%；

——净利润为 78.46 亿美元，较上年同期的 60.91 亿美元增长 29%；

——有效税率为 4%，较上年同期的 17% 下降 13 个百分点；剔除所得税可退税款，有效税率为 15%；

——每股摊薄收益为 2.71 美元，较上年同期的 2.12 美元增长 28%；剔除所得税可退税款，每股摊薄收益为 2.40 美元；

——截至 2020 年 9 月 30 日，Facebook 持有的现金、现金等价物以及有价证券总额为 556.2 亿美元。

高管点评：

Facebook 创始人兼 CEO 马克 · 扎克伯格 (Mark Zuckerberg)表示：“随着人们和企业继续在这一艰难时刻依靠我们的服务保持联系，创造经济机会，我们取得了一个出色的季度业绩。我们继续对公司产品和招聘大力投资，以便为我们的全球社区提供新的、有意义的体验。”

展望：

Facebook 称，第三季度美国和加拿大的日活跃用户和月活跃用户环比略微下滑，第四季度预计将持续这一趋势，日活跃用户和月活跃用户环比略微下滑或持平。在假日季广告商需求持续旺盛的推动下，第四季度广告营收增速预计将高于第三季度。今年的总支出预计介于 530 亿美元至 540 亿美元之间，比之前的 520 亿美元至 550 亿美元的区间要窄，资本支出约为 160 亿美元。

展望 2021 年，Facebook 预计继续面临很大不确定性，全年总支出预计介于 680 亿美元至 730 亿美元之间，资本支出预计介于 210 亿美元至 230 亿美元之间。