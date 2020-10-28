美国会听证会讨论科技平台责任：Facebook“变节”，谷歌 Twitter “坚守”

据报道，美国国会参议院商务委员会周三举行听证会，讨论如何修订用于豁免科技公司平台责任、被称作 “230 条”的法律规定。

Facebook CEO 马克 · 扎克伯格在开庭陈词中敦促国会修订这项法律，“确保其正常发挥作用”，包括提高内容审查的透明度。Twitter CEO 杰克 · 多西的发言专注于，关于内容删除标准，互联网公司如何重新获得公众信任，例如可以公开内容审查流程。Alphabet CEO 桑达尔 · 皮查伊则概述了谷歌的服务如何为用户创造价值，并强调只有在 230 条的保护下谷歌才能提供这些服务。

众议院商务委员会正在就是否修订 230 条进行讨论，此次听证会是其中的一部分。“230 条”诞生自 1996 年，规定互联网公司不必因为托管、删除或审查用户的内容而遭到起诉。目前，美国两党都希望废除或削弱这项条款，而硅谷的游说团体则持反对态度。早些时候，委员会主席罗杰 · 维克（Roger Wicker）宣布，法律提供的 “免费通行证”应该被终止。

此前曝光的书面证词也显示，Facebook、Twitter 和谷歌三家公司的 CEO 对于如何修订 230 条态度不一。扎克伯格在书面证词中呼吁国会 “更新”这一法律规定。多西则认为，立法者在调整规则时应该 “克制”。皮查伊同样鼓励持谨慎态度。

多西在书面证词中采取了谨慎的语气，呼吁参议院商务委员会成员在推进 “全面立法”，颠覆互联网当前的商业模式前三思而后行。尽管他没有点名，但表示修改 “230 条”可能会让规模更大的同行受益，因为这些公司拥有更多资源来确保对新条款的合规。他写道：“动摇 230 条的基础可能会颠覆我们在互联网上的通信方式，只有少数资金雄厚的大型科技公司能够活下来。”

皮查伊在书面证词中同样呼吁，委员会 “对 230 条的任何的任何修订都需要经过深思熟虑，并充分了解这些修订可能对企业和用户造成的后果”。

扎克伯格也警告称，完全废除 230 条可能产生意想不到的后果，导致平台 “更多地审查内容，规避法律风险”。不过他表示，支持国会修订这条法律。他说：“230 条使主流互联网服务的发展成为可能，并确保言论自由和开放等重要价值观成为平台运营方式的一部分。修订这条法律将是个重要决定。不过，我认为国会应该修订这条法律，以确保法律发挥预期的作用。”

扎克伯格还表示，他支持为提高内容决策透明度的立法，以及加强行业合作的努力。多西则表示，支持通过立法要求公司公布 “审查流程和具体行为”。

共和党人一直认为，互联网公司对保守派存在偏见。不过在书面证词中，这些科技公司 CEO 重申，公司不会基于政治立场做出决定。