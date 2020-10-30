索尼 PlayStation CEO：VR 暂时不会成为交互式娱乐的重要组成部分

据报道，索尼 PlayStation 首席执行官吉姆 · 瑞安（Jim Ryan）表示，虚拟现实（VR）在不久的将来不会成为交互式娱乐的重要组成部分。瑞安向媒体表示，VR 仍有很长的路要走，尽管他强调索尼不会放弃这种媒介。该声明表明，距离索尼 PlayStation VR 耳麦的更新还很遥远。



“我认为距离 VR 的未来不只是几分钟而已，” 瑞安对媒体说，“ PlayStation 相信 VR。索尼相信 VR，而且我们绝对相信在将来的某个时候，VR 将代表交互式娱乐的重要组成部分。会是今年吗？不。会是明年吗？不。但是会是某个阶段吗？我们相信会的。”他指出，即将于 11 月 12 日发布的 PlayStation 5 支持带有特殊适配器的旧版 PlayStation VR 耳机。

把 VR 的成功定于 “未来的某个时刻”，并认为 VR 不能在 2020 年或 2021 年形成一个 “有意义”的市场，这在短期内并不是一个非常积极的传媒界观点——至少与索尼的竞争对手 Facebook 相比是如此，后者刚刚发布了 Oculus Quest 2 VR 头盔。也就是说，如果索尼表示我们会在 2020 年的最后几个月看到 PalyStation VR 的消息，那就更令人惊讶了

索尼一直对其 VR 计划持谨慎态度。2019 年 4 月，PlayStation 系统设计师马克 · 塞尔尼（Mark Cerny）在接受媒体采访时表示，“VR 对我们来说非常重要”，但他并没有透露细节。研发主管多米尼克 • 马林森（Dominic Mallinson）对媒体说，新的耳麦不会和 PlayStation 5 一起上市。但马林森似乎也认为下一代 PalyStation VR 是理所当然的，他讨论了眼球跟踪和更新控制器等功能。上个月，瑞安称 VR 是一个 “未经验证的领域”，索尼仍对其 “非常感兴趣和兴奋”。