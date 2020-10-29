失去华为重创索尼传感器业务：2023 年前难复苏

IT之家 10 月 29 日消息 索尼周三宣布将传感器业务 20 财年利润展望下调 38% 至 810 亿日元，原因是美国禁止索尼向华为供应芯片。

8 月，美国发布制裁措施，禁止华为采购外国厂商使用美国技术生产的芯片，受此影响，索尼 CFO Hiroki Totoki 预计，传感器业务要到 2023 年 3 月结束的财年才能完全恢复盈利。

尽管索尼的传感器业务受到冲击，但该公司还是上调了年度利润展望，因为该公司预计在下个月推出 PlayStation 5（PS5）后，其游戏业务将有所增长。修订后的展望将索尼的预期营业收入从 6200 亿日元上调至 7000 亿日元。

Totoki 表示，索尼预计在截至 3 月的一年中，PS5 游戏机的销量将超过 760 万台。

“至于 PS5 本财年的单机销量，我们的目标是超过 PS4 发售财年的 760 万台销量，PS4 取得了可观的市场份额，取得了巨大的成功。”CFO 表示。

在上调预期的同时，索尼还表示，预计游戏业务的年利润将从之前预计的 2400 亿日元提高到 3000 亿日元。

乐观的年度利润展望源于 20 财年上半年的强劲表现，尽管受到冠状病毒大流行的影响，但索尼仍实现了 4.98 万亿日元的销售额，同比增长 23%。

半年营业收入方面，索尼的营业收入从 5100 亿日元增长到近 5460 亿日元。税前利润达到 6195 亿日元，同比上升 25%，归属于索尼股东的净利润翻倍至 6930 亿日元。

销售额的上升主要归功于索尼游戏业务今年以来提供的强劲表现。上半年，索尼的游戏营业收入从去年的 1390 亿日元跃升至 2290 亿日元。游戏部门的销售额也出现了增长，增至 1.11 万亿日元，同比增长 22%，这主要是由游戏软件销售以及 PlayStation Plus 的增长推动的。

索尼电子产品和解决方案业务的半年度销售额为 8365 亿日元，同比下降 14.5%，尽管第二季度电视机需求增加，同比上升 2.3% 至 5050 亿日元。该部门的营业收入为 450 亿日元，而去年同期为 665 亿日元。

与此同时，由于图像传感器的销售额下降至 5130 亿日元，索尼的成像和传感解决方案业务半年的销售额同比下降了 5.2%。由于库存减记和研发费用的增加，该部门的营业收入也有所下降，从 1260 亿日元下降到 753 亿日元。

索尼图片业务的销售额也出现了下滑，其销售数字同比下降 18%，至 3670 亿日元。该公司认为，下降的原因是由于 COVID-19 大流行导致的影院关闭、媒体网络的广告收入减少，以及电视节目交付量减少导致收入下降。不过，由于成本降低，其营业收入从 397 亿日元上升到 565 亿日元。

IT之家了解到，尽管索尼的传感器业务受到美国制裁的不利影响，但该公司表示，作为其核心战略的一部分，它将继续投资于人工智能和 3D 传感传感器。索尼补充说，不会过早地减少研发支出，因为其希望满足智能手机客户的需求，以及保持和增加其 “未来的技术竞争优势”。