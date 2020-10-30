消息人士：日本政府可能禁用中国产无人机

IT之家 10 月 30 日消息 据路透社报道，日本政府和执政党的六位知情人士称，作为加强国家安全的广泛努力的一部分，日本可能会禁止中国向其政府提供无人机，以保护敏感信息。

上述人士说，日本政府主要的担忧集中在信息技术、供应链、网络安全和知识产权方面。

“中国是一个大市场，对日本来说很重要，”一位高级政府官员说，“另一方面，人们担心先进的技术和信息可能会泄露给中国，并可能被转用于军事用途。”

日本防卫省有几百架无人机，包括一些中国公司制造的无人机；海岸警卫队约有 30 架，大部分是中国的。两者都表示，他们并没有将中国无人机用于安全相关事项，其他政府实体也在使用这种无人机。

目前还不清楚是否所有的无人机都需要更换，但修订后的政策称，新的无人机用于刑事调查、基础设施工作和紧急救援等敏感工作，必须确保数据不被泄露，并通过更严格的审查程序。

收紧后的规定将于 2021 年 4 月生效，没有提到任何国家的名字。但日本政府和执政党高层人士告诉路透社，这些规定是在考虑到中国的情况下制定的。

该举措包括去年颁布的针对外国人的新投资规则；执政党立法者还在准备一项关于促进经济安全的全方位法律的提案，将于今年公布。另外，日本国家安全委员会 4 月成立了一个部门，研究先进技术等经济事务如何影响国家安全。

IT之家了解到，日本国内无人机制造商预计将从这些变化中受益，因为政府各部委很可能会在国内购买无人机。

路透社还称，日本已经出资约 3000 亿日元，用于实现（无人机）供应链多元化，将生产转移到日本国内或更多在东南亚生产，以减少对中国的依赖。