中国移动推出 5G 网联无人机，应急救援，具备实战能力

作为新一轮科技革命和产业革命的热点，近年来全球无人机产业处于快速发展的黄金期，年均增速 60% 以上，是全球战略性新兴产业之一，被列为 “中国制造 2025”发展重点，与人工智能、5G、军民融合、高端制造等领域密切相关。

中国移动发挥自身优势，以 5G 网络为核心，依托中移凌云和哈勃一号，确定了利用 5G 网络为无人机进行产业赋能的发展思路，并针对应急救援、交通管理、农林植保、安防保障等超 15 个应用场景，打造 5G 网联无人机系列行业应用，整合无人机生态力量，为全社会提供服务。

应急救援：具备实战能力，释放 5G 能量

作为 15 个应用场景的重中之重，5G 网联无人机在应急救援方面已经开始释放出巨大能量。特别是在四川，由于地理环境复杂，山区广布，平原狭小，地形地貌、地层岩性、地质构造多变 , 新构造运动活跃，加之暴雨、地震以及其他因素的影响，地质灾害频发，全省 183 个县（市、区）中有 176 个县易发地质灾害，影响覆盖人群达 147 万余人。

中国移动作为 5G 建设的主力军，长期关注 5G 技术在应急救援领域的应用，并将 5G 技术与无人机技术进行结合，搭建了 5G 网联无人机在应急救援领域的完整体系 --- 中国移动 5G 空天地应急保障体系。

该体系以中移凌云无人机平台、无人机专用低空组网方案、哈勃系列无人机专用通信终端为关键技术，并整合生态厂商的能力，将卫星通信、无人机空中作业能力以及地面通信和数据实时处理能力有机融合在一起，打造了应急救援的侦查测绘、消防支援、应急通信、应急照明、融合通信、辅助决策等通用能力，提高城市应急救援整体能力、降低救援成本。

四川省自贡市贡井区消防大队近日举行了一场无人机消防救援演练，伴随着嗡嗡的轰鸣声，高楼房间内和外立面的火焰相继被无人机扑灭。据中国移动（成都）产业研究院网联无人机行业总监刘东介绍，5G 网联无人机的灭火高度达到 300 米以上，并且可以搭载破窗设备精准破窗进行高层室内灭火，无人机多架次联动可以快速扑灭火情，最大限度保障救援人员和人民群众的生命安全

据了解，中国移动 5G 空天地应急保障体系从 2018 年开始研发建设，历经 3 年的迭代发展，已经完全具备了实战实用能力，并在四川凉山森林火灾救援、宜宾长宁地震测绘搜救、乐山防汛应急巡查、多地疫区消杀和疫情监控等 15 次事件中发挥了积极作用，得到四川省应急管理厅和国家应急管理部的一致认可。

功能 “俱”备：5G 网联无人机测试示范基地落成

今年 10 月 20 日，中国移动四川公司、中国移动（成都）产业研究院与自贡航空产业园联手打造的中国移动 5G 网联无人机测试示范基地在四川自贡正式挂牌，该基地是全国首个具备 5G 网联无人机测试、演示、交付、培训全功能的研发基地。

刘东介绍，自贡市具有建立 5G 网联无人机基地的天然优势，成都以及周边地市航空航天和天灾产业发达，自贡市航空产业园拥有超过 1600 平方公里的 2400 米以下空域可开展各项测试工作，且自贡地形环境丰富，特别适合进行应急相关各类测试演练。

该基地以自贡航空产业园为核心载体，重点聚焦 5G 网联无人机领域开发创新与 5G 产业化应用，包括研发测试实验室、试飞测试场、展示交流中心、网联认证测试实验室、学习培训中心等多个功能区域。其中，试飞测试场区域可开展包括大型固定翼无人机、垂直起降无人机和多旋翼无人机、无人直升机等多种类型无人机的试飞测试工作，在试飞区域内部署的 5G 基站可以实现低空覆盖，专供 5G 网联无人机测试使用。

据了解，作为中国移动 5G 网联无人机的能力中心，该基地将承担中国移动 5G 网联无人机产品和方案研发测试等重要工作，相关产品将在基地完成最后验证测试，相关解决方案将在基地进行迭代升级和集成交付，相关生态企业的产品将在基地进行认证测试。

目前已经有哈勃一号、中移凌云平台等软硬件产品和无人机低空组网方案在基地成熟和走向市场，包括农林植保、城市安防等多个 5G 网联无人机行业应用方案也已孵化成功。该基地还将成为国内最大的 5G 网联无人机培训基地，向全国培养相关的技术人才，同时为自贡乃至四川和全国提供优质的 5G 网联无人机服务。