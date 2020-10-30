【IT之家评测室】英特尔酷睿 i9-10850K 评测：旗舰性能，超高性价比神 U

英特尔今年推出了第 10 代酷睿桌面处理器，其中酷睿 i9-10900K 是第 10 代酷睿的旗舰级产品，其采用 10 核 20 线程设计，单核最大频率达到 5.3GHz，而全核最大频率达到 4.9GHz。对于专业玩家来讲，这颗酷睿 i9-10900K 无疑是英特尔现阶段性能强悍的发烧级产品，但是 4299 元的价格，确实让不少人望而却步。



英特尔在今年秋天推出了全新的酷睿 i9-10850K 处理器，这颗处理器在各项参数以及实际体验上都与 i9-10900K 非常接近，当然，其 3399 元的上市价格比 i9-10900K 便宜近 900 元，这无疑让那些想要追求极致性能体验的玩家又有了新的替代选择。IT之家已经拿到英特尔酷睿 i9-10850K 处理器，接下来让我们一起看看这颗处理器具体的性能表现。

理论测试

英特尔酷睿 i9-10850K 处理器在外观上与其他 10 代酷睿产品并无区别，在针脚接口上采用用了 LGA1200 接口，这一代的处理器产品需要配合支持英特尔 400 系列芯片组的主板产品才可以正常使用，虽然 Z490、H490、B460 都支持 LGA1200 接口，但是既然 i9-10850K 支持超频，自然选择 Z490 更合适。

首先，我们简单来看一下 i9-10850K 与同代产品的区别，i9-10850K 采用了英特尔 14 纳米工艺制成，其采用 10 核 20 线程设计。

i9-10850K 处理器的基础频率为 3.6GHz，相比于 i9-10900K 低 0.1GHz，第 10 代酷睿桌面处理器的 i9 产品同时支持英特尔温度自适应睿频加速技术（Thermal Velocity Boost，以下简称 “TVB”）以及睿频加速 Max 3.0 技术（Turbo Boost Max 3.0，以下简称 “TBM 3.0”）。在这两项技术的加持下，i9-10850K 单核最大频率可以达到 5.2GHz，具体来看，其 TVB 频率为 5.2GHz，TBM 3.0 频率为 5.1GHz，在全核睿频情况下，i9-10850K 处理器频率为 4.8GHz，相比于 i9-10900K 同样是低 0.1GHz。

i9-10850K 处理器内置了 UHD630 核显，第 10 代酷睿 i9 桌面处理器产品在三级缓存上均为 20MB，i9-10850K 的 TDP 为 125W。

从纸面数据来看，英特尔 i9-10850K 处理器各项参数与 i9-10900K 基本一致，接下来，我们通过常见的基准测试工具，对英特尔 i9-10850K 进行测试，测试硬件平台如下：

IT之家首先对英特尔酷睿 i9-10850K 的图像表现进行测试，这里我们选取 X264 FHD Benchmark、X265 FHD Benchmark、3DMark 的 Time Spy 和 Fire Strike 物理测试、7 Zip 的解压缩测试、POV-Ray 渲染测试对 i9-10850K 与 i9-10900K 进行测试。

1、 X264 FHD benchmark/X265 FHD Benchmark

在 X264 和 X265 测试中我们看到 i9-10850K 相比于 i9-10900K 在编解码能力上差距很小，实际差距约在 2% 上下。

2、 3DMark 物理测试

在 3DMark 物理测试中，i9-10850K 整体相对于 i9-10900K 有 4% 左右的差距。

3、 7 Zip

在多线程和单线程表现上，我们看到 i9-10850K 与 i9-10900K 在单线程表现基本持平，差距可以忽略不计，而多线程差距虽然比单线程看起来多一些，但实际只有 2% 左右的区别。

4、 POV-Ray

在 POV-Ray 渲染测试中，我们看到其多线程和单线程表现与此前 7 Zip 解压缩测试基本一致。

从几项贴近实际场景的理论测试中我们看到，i9-10850K 整体性能相比于 i9-10900K 有 2% 上下的性能差距，再对比一下两者的售价，我们就能明显的感觉到这个比 i9-10900K 低 900 元的 i9-10850K 更具性价比，当然，它的实际游戏体验如何，这应该是非常多玩家关注的一件事情。接下来我们通过实际的游戏体验对 i9-10850K 进行测试。

游戏实测

IT之家选取了《古墓丽影：暗影》、《德军总部：新血脉》、《光光明记忆》基准测试、《边境》基准测试、《绝地求生》几款游戏对英特尔酷睿 i9-10850K 进行测试，其中包含一些 3A 大作，也有主流的网络游戏。具体测试结果如下：

《古墓丽影：暗影》2K 场景下，i9-10850K 平均帧率为 143 帧，与 i9-10900K 差距极小。

《德军总部：新血脉》2K 场景下，i9-10850K 平均帧率为 192 帧，i9-10900K 平均帧率为 200 帧。

《光明记忆》基准测试工具 2K 场景下，i9-10850K 平均帧率为 109 帧，i9-10900K 平均帧率为 111 帧。

与《光明记忆》同期的国产大作《边境》，在 2K 场景下 i9-10850K 平均帧率为 107 帧，i9-10900K 平均帧率为 112 帧。

现阶段火热的主流网游《绝地求生》我们测试了 2K 和 4K 两个场景下的表现，在 2K 场景下，i9-10850K 平均帧率为 197 帧，i9-10900K 平均帧率为 205 帧。在 4K 场景下，i9-10850K 平均帧率为 124 帧，i9-10900K 平均帧率为 130 帧。

为了更直观地对比，我们对测试数据进行了简单的汇总，结果如下：

从这几款游戏的对比我们看到，在常规的 3A 大作以及主流的网游表现上，i9-10850K 相比于 i9-10900K 有 2%-5% 左右的性能差距，这样微弱的差距，对于我们日常体验的提升几乎微乎其微，反而 i9-10850K 的价格优势在 i9-10900K 的衬托下进一步放大。至于说实际功耗，由于这两款产品太过相近，以至于 PL1、PL2 设置都一致，这里IT之家就不再展开介绍。

总结

作为 i9-10900K 的同门师兄弟，i9-10850K 在各项纸面参数上与 i9-10900K 几乎完全一致，虽然在频率上稍微有那么一点点差距，但是 i9-10850K 的价格优势，无疑能让那些被 i9-10900K 价格击退的玩家大喊 “真香”。

作为 10 代酷睿 i9 家族的次旗舰产品，i9-10850K 现阶段售价 3399 元，相比 i9-10900K 高达 4299 元的价格，真的非常便宜了。当然，i9-10900K 也并不是没有贵的道理，对于爱折腾硬件超频的玩家来讲，i9-10900K 超频体质更好，同时整体功耗相比于 i9-10850K 更低一些。不过，对于绝大多数玩家来讲，超频依旧是一个非常复杂的话题。

英特尔 i9-10850K 的出现，让我们看到，英特尔在消费级高端桌面市场不断地增强自己的竞争力，i9-10850K 作为一款高性价比的次旗舰产品无疑在消费级市场是极具吸引力的。如果近期有装机需求，可以关注下 i9-10850K 这款处理器，它绝对不会让你失望的。