英特尔发布 Xe Max 独显：三款机型现已上市

IT之家 11 月 1 日消息 经过漫长的等待和大量的猜测，英特尔终于宣布了其首款以 Iris Xe Max（或 DG1）独立显卡，用于超便携式笔记本电脑和笔记本电脑，可以简单理解为拥有独立显存的超频版 Gen12 Xe 核显。

目前搭载英特尔 Iris Xe Max 的宏碁 Swift 3x、华硕 VivoBook Flip TP470、戴尔 Inspiron 15 7000 二合一电脑已上市。



Iris Xe MAX Gen12 Xe核显 Gen 11核显

着色单元 768(96 EUs) 768(96 EUs) 512(64 EUs) 纹理映射单元 48 48 32 光栅化处理单元 24 24 16 加速频率 1650MHz 1350MHz 1100MHz FP32 Rating (Peak) 2.46 TFLOPs 2.1 TFLOPs 1.13 TFLOPs Geometry Rate

(Prim/Clock) 2 2 1 显存频率 LPDDR4X-4266 LPDDR4X-4266 LPDDR4X-3733 显存位宽 128-bit 128-bit(IMC) 128-bit(IMC) 显存大小 4GB 共享内存 共享内存 TDP 25W / / 架构 Xe-LP Xe-LP Gen11





英特尔产品营销总监 Darren McPhee 在接受 GamesBeat 采访时表示， Iris Xe Max 对内容创作者的目标市场有利，因为它可以帮助他们更快地处理视频。

IT之家了解到，从定位上看，Iris Xe Max 的主要竞争对手是英伟达 MX350、MX450、AMD 即将推出的 Lucienne 和 Cezanne 系列 APU 核显。

游戏方面，英特尔表示，Iris Xe Max 可以在各种流行游戏中提供 1080p 分辨率的画面，其 GPU 可以胜过使用英伟达 MX350 的笔记本电脑，但英伟达显卡耗电更高。

此外，Iris Xe Max 支持 Intel Deep Link 技术，该技术可使用通用软件框架来提高视频编码等性能，从而帮助英特尔的处理器与 GPU 更好地配合。英特尔表示，其 GPU 可以执行 Hyper Encode，其编码速度比英伟达 GeForce RTX 2080 显卡快 1.78 倍。

英特尔表示将从 11 月 3 日开始提供捆绑创作者应用程序和游戏的促销活动。

除 Iris Xe Max 外，英特尔还表示，它还将发布台式机的 DG2 显卡，它相信 Xe 图形架构将从低端扩展到高端图形市场，从游戏卡拓展到数据中心显卡。