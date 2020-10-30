华为 Mate 30E Pro 国行发布：搭载麒麟 990E，5299 - 5799 元

IT之家 10 月 30 日消息 除了 Mate 40 系列之外，华为还推出了 Mate 30E Pro ，搭载了麒麟 990E 处理器，价格如下：

8GB+128 GB：5299 元

8GB+256 GB：5799 元

IT之家了解到，华为 Mate 30E Pro 与 2019 年的 华为 Mate 30 Pro 相比，最大的变化是芯片组变成了麒麟 990E。

华为 Mate 30E Pro 搭载的麒麟 990E 芯片采用 7nm+ EUV 工艺，集成约 103 亿晶体管，采用华为达芬奇架构，NPU 大核 + NPU 微核设计，14 核 Mail-G76 GPU，支持 5G NSA/SA 双模全网通，配备 21 根天线全方位布局，其中包括 14 根 5G 天线。

相机方面，华为 Mate 30E Pro 搭载双 4000 万高清主摄，超感光和长焦摄像头均支持 OIS 光学防抖，搭载 1/1.54 英寸和 1/1.7 英寸传感器。前置 3200 万像素镜头，搭载 3D 深感摄像头，专业级人像虚化。

系统方面，华为 Mate 30E Pro 预装 EMUI 11 系统，支持 AOD 艺术主题，一镜到底的流畅动效，自然舒适的手势导航，声震一体多感协同，智慧多窗，键鼠共享，更多便捷操作。