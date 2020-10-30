2188 元起，华为 WATCH GT 2 Pro 发布：陶瓷背壳、支持血氧检测、新的鸿蒙应用等

IT之家10月30日消息 在今日下午的华为 Mate40 系列发布会上，华为 WATCH GT 2 Pro 手表等产品也一同亮相。

据官方表示，该手表有运动版和时尚版两种款式可选，包括 Watch GT 2 Pro、Watch GT 2 保时捷设计款和 Watch GT 2 Pro ECG 版，其中华为 WATC GT 2 Pro ECG 心电图版可以直接给出带有医生签名的心电图报告，售价为：

运动款 ¥ 2188

时尚款 ¥ 2388

ECG款 ¥ 2688

HUAWEI WATCH GT 21保时捷设计 ¥ 4688



IT之家了解到，多个平台将与华为 WATCH GT2 Pro 共同推出华为鸿蒙版本的手机端应用，例如滴滴打车、网易云音乐、喜马拉雅、掌上高铁、同程旅游、美团、抖音、快手，等一大批 App。

此外，该系列智能手表终于支持无线充电功能，还支持血氧饱和度检测、全程睡眠质量监测、心率监测、7×24 小时压力监测以及自主心脏健康管理等，可提供超 100 种运动模式，该手表还提供了 6000 多款的功能表盘和动态表盘，还支持自定义表盘背景等。

外观方面，与此前爆料内容无差，华为 WATCH GT 2 Pro 采用蓝宝石玻璃镜面，通透耐磨，辅以钛金属表框，搭配陶瓷背壳，不仅轻巧坚固，而且抗热耐寒。

其他方面，华为 WATCH GT 2 Pro 支持无线快速充电，可搭配华为 Mate 40 系列的无线反向充电功能使用。官方表示该手表充电 5 分钟即可连续使用 10 小时，满电状态下可使用 2 周。