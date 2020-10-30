微软 Win10 Build 19042.610/19041.610 正式推送

IT之家10月30日消息 外媒Windows Latest报道，微软正在为Windows 10 20H2版本（2020年10月更新）和2004版本推出新的可选更新。

Windows 10 KB4580364补丁是Windows 10版本20H2和版本2004都可以使用的可选更新，这是由于Windows 10的新启用性质。当你的设备检测到可选更新时，它将显示在更新和安全>Windows Update>查看可选更新下。

10月的可选更新将2004版本系统升级到Windows 10 Build 19041.610，而20H2版本的系统将获得Windows 10 Build 19042.610。

请记住，如果你跳过今天的可选补丁，你将在11月份“星期二补丁日”收到此版本中包含的改进。

下面是Windows 10 KB4580364 (Build 19042.610)更新内容：

通过今天的更新，微软现在向那些运行Windows 10版本2009和Windows 10版本2004的用户推送新的“Meet now”功能。微软已经为Windows 10版本1909和版本1903发布了该功能。

这个功能很可能会在11月“星期二补丁日”开始向所有用户推出。

这个新的“Meet now”按钮基于Skype，Skype最近增加了一个新的类似Zoom的免费通话功能，让你无需注册微软账户就可以主持会议。

Windows 10内置的“Meet now”功能来得正是时候，因为许多用户仍在寻找免费服务来与他们的朋友、家人联系，以及无需在任何平台上注册就能远程参加会议。

正如你在截图中所看到的，Windows 10的“Meet now”是快速和简单的。它位于系统托盘中，允许你在几秒钟内创建或加入视频会议。要加入会议，你可以使用Edge浏览器或Skype应用，你也可以创建一个独特的链接，让其他人无需注册就可以加入。

Windows 10 KB4580364还附带了一长串的修复和改进。例如，该版本修复了Internet Explorer用户无法使用组策略编辑器配置主页的问题。

同样，还修复了另一个可靠性问题，即当用户使用手写笔操作数小时后，设备会停止响应。

IT之家获悉，这个可选的累积更新还解决了一个问题，该问题导致某些处理器在任务管理器中的CPU使用情况报告不正确。微软表示，它还修复了Windows 10 ARM64设备上Windows Subsystem for Linux 2（WSL2）的问题。

根据更新日志，微软公布了一个已知的问题，日语或中文的微软输入法编辑器（IME）可能会遇到问题。