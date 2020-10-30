微软：短期内 Xbox Game Pass 订阅不会涨价，即使不是特别赚钱

IT之家10月29日消息 外媒 WMPU 报道，微软 Xbox 老板 Phil Spencer 表示，微软并不打算在短期内提高 Xbox Game Pass 的价格点。

IT之家获悉，目前 Xbox Game Pass 订阅服务在 Xbox One 和 PC 上的售价分别为 9.99 美元 / 7.99 英镑 -- 或者是 Game Pass Ultimate 10.99 英镑，可以同时获得这两项服务、Xbox Live 和 Android 支持 --Game Pass 订阅服务最近已经获得了 1500 万客户。

在 Dropped Frames 播客节目中，Xbox 老板 Phil Spencer 透露，目前微软没有计划在近期提高 Game Pass 价格，即使这项服务不是特别赚钱。

“我说实话，有一些开发者有顾虑，我的收件箱就在那里，我和很多这些开发者都有对话，问我们真正的长期目标是什么？” Spencer 说。

“你知道我们会收到这样的问题：‘嘿，这是不是只是某种去确保一群玩家，然后把价格提高到一个新的水平的做法’我说我们没有这样的计划。我们喜欢 Game Pass 今天的价值，从商业模式来看，它的方式是完全可持续的，我是认真的。”

Spencer 继续解释说，Game Pass 用户在服务上的高参与度，让微软比起完全依靠传统的销售系统，可以赢得更多的项目。