谷歌和美国司法部今晚首度交锋：涉及三大指控

据报道，谷歌和美国司法部今晚将在法庭上针锋相对，这也是自美国政府起诉谷歌反垄断以来的第一次。

10 月 20 日，美国司法部和 11 个州正式对谷歌提起反垄断诉讼，指控谷歌利用其市场主导地位打击竞争对手，从而违反了公平竞争法。

北京时间今晚 10 点，双方律师将参加首场听证会。这场听证会标志着，谷歌和政府的律师将首次走到一起，开始规划诉讼程序。显然，这将是一场旷日持久的法庭大战。如果政府成功，这场官司最终可能会削弱谷歌在网络领域的 “看门人”地位。

三大垄断指控

美国政府称，谷歌在三个市场拥有垄断地位：一般搜索服务（general search services）、搜索文本广告（search text advertising）和搜索广告（search advertising）。政府的主要任务是，必须证明谷歌在其中一个或多个领域拥有垄断权。

美国司法部前反垄断官员、现任卡多佐法学院教授萨姆 · 温斯坦（Sam Weinstein）称：“如果政府不能证明，谷歌在这些市场中的任何一个具有垄断权，那么这起案件就将结束。”

而谷歌可能会通过扩大这三个市场的范围来进行反击。业内人士詹妮弗 · 瑞（Jennifer Rie）表示，谷歌控制着网络搜索市场约 90% 的份额，将很难反驳有关其主导 “一般搜索服务”市场的说法。

谷歌可能会说，很大一部分产品搜索是从在线零售巨头亚马逊开始的。试图说服法院扩大市场规模，这会减少谷歌的份额。

此外，谷歌在搜索广告市场也占据主导地位，但没有搜索份额那么多。此时，谷歌会试图争辩说，还有其他的替代品。

调研公司 eMarketer 去年的一份报告显示，谷歌拥有美国搜索广告市场营收份额的 73%，亚马逊为 13%。但亚马逊的份额一直在稳步上升，去年为 2017 年的两倍。

如果司法部能证明，谷歌在至少其中一个市场是垄断的，那么接下来就必须证明，谷歌通过使用一系列排他性协议，来阻止竞争对手的搜索引擎参与竞争，从而非法地保持了对市场的控制。

这涉及到营收共享协议和谷歌 App 预装协议等，而预计谷歌将会辩称，其与设备制造商的协议服务于各种商业目的，而不是压制竞争对手的搜索引擎。谷歌可能还会辩称，消费者正从这些交易中受益，而不是受到损害。

微软反垄断案件

这起案件不禁让我们想起了 1998 年的微软垄断案，即美国政府最近一次提起的重大反垄断案件。

在那起案件中，司法部成功地辩称，微软通过要求 PC 制造商将其网络浏览器设置为默认浏览器，非法维持了其在计算机操作系统领域的垄断地位。

显然，谷歌会努力将自己与微软区分开来。温斯坦说，首先，与 20 年前用户在 PC 上切换浏览器相比，如今消费者可以更容易地切换到另一个搜索引擎。

当然，分析人士称，这起反垄断案件，也掺杂着政治因素在内。

补救措施

目前，美国政府尚未具体说明，如果赢得官司，将寻求什么补救措施来纠正谷歌的行为。不过，预计将寻求法院命令，阻止谷歌继续与设备制造商达成排他性协议。

此外，诉讼还暗示，美国将寻求结构性解决方案，这可能相当于拆分谷歌或强制剥离资产。但根据反垄断律师的说法，这属于 “矫正过度”。

克利夫兰州立大学（Cveland State University）反垄断法教授克里斯 · 塞格斯（Chris Sagers）认为：“更有效的补救办法是，下令谷歌与竞争对手的搜索引擎共享其搜索引擎数据库。”他说，如果不访问谷歌的搜索索引，没人能做出能与谷歌相竞争的搜索引擎。