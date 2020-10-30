iFixit：iPhone 12 镜头模块不可通过第三方维修更换

IT之家10月30日消息 据外媒 9to5mac 援引 iFixit 消息，苹果为 iPhone 12 引入了另一个修理障碍，这可能会进一步限制第三方维修机构帮助用户更换了相机模块。

与 iFixit 协作的技术人员发现，iPhone 12 相机在零件更换后需要软件授权才能正常运行。但之前的 iPhone 无需任何其他步骤即可轻松更换相机并完美使用。iFixit 表示，摄像头和显示屏是需要维修或用户更换的一些最常见的零件。苹果越来越多地为其设备添加限制，未经认证的技术人员现在很难为 iPhone 更换或修理设备。

iPhone 12 相机在未经 Apple 官方授权的情况下更换部件时，在启动时似乎可以正常工作，但在正常使用中却会出现某些故障。iFixit 指出，摄像头无法切换到超广角，只能在某些摄像模式下工作，并且其他模式将变得完全不可用。

iFixit 表示，此软件授权只能通过使用称为系统配置的专有 Apple 应用程序来执行。该应用程序仅可用于 Apple Store 或百思买等官方维修机构。这种维修政策的收紧可能会进一步影响第三方维修市场，私人维修以及零件的回收和转售等。

起初时，该问题被认为是一个 bug，但此后籍由 Apple 维修手册证实，新 iPhone 需要运行苹果专有的、与云相关的系统配置软件，才能进行相机的维修或更换。IT之家了解到，这仅是 iPhone12 系列的新要求，其他机型并未受影响。

▲ 图源9to5mac

值得一提的是，该文件也表示，该工具也可用于屏幕修复认证，但 iFixit 说，更换屏幕时，你会得到一个警告，但它可能不是真的。此外，Face ID 和 Touch ID 之前也有类似的维修政策，但那是因为连接到了 iPhone 的安全芯片。