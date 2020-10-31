华为不止有 Mate 40“硬刚”，还想用柔情短片想打动你

10 月 30 日，备受关注的华为 Mate40 系列正式面对国内消费者发布。这款采用了 5nm 制程工艺麒麟 9000 5G SoC 旗舰芯片的手机，延续了华为手机一贯的优良血统，在 5G 传输速度、摄影成像以及 AI 等多维度为消费者提交了满意的答卷。

而华为在现场播放的一则短片《在一起就可以》，更让不少观众万分触动。在灯光逐渐暗下的发布会现场，屏幕上播放着 2020 年普通人在生活中面对的困难，但是他们都有一个共同点，那就是从未放弃，以拼搏和毅力成为了 2020 年一个个闪光点。

讲人情味的故事，做有温度的品牌

短短几分钟的短片，令观众们的情绪有着 360 度的转变，由对产品的惊喜，转而变成了一份感动。

回看 2020 年，一场突如其来的疫情将所有人裹挟其中：田地里堆满了无销路的农产品、空荡荡的学校礼堂等不到无法归校的毕业生、餐馆里迎不来一位顾客…… 短片中这些熟悉的画面，让人们的思绪如同时光倒流，将我们带回了那个夏天。

然而，就在此时，画风一转，一束光照在了学校礼堂中校长的身上，毕业生通过视频连线加入到了云毕业典礼，村官带着大家开直播卖着农产品，全球开发者合力解除了 “Error”。科技承担着 “一键复位”的使命，让经济快速地恢复了原力，让人们的生活最大限度的恢复了正常。

此时，画面并未结束。在科技背后，是不同职业，不同身份，不同年龄，甚至是不同国籍的人们，共同披上战衣，共克时艰，只要在一起，就没有 “害怕”二字。

同样，在 2020 年身处困境的还有华为。在美国一次次的封锁和打压之下，是华为人的团结一致，是合作伙伴的不离不弃，更是广大消费者和花粉的支持，才让华为无惧一次次的挑战。

2019 年，华为无法再使用谷歌的 GMS 服务，对其海外业务来说是沉重打击。因此，华为从消费者业务紧急调集了一大批研发人员，紧急开发 kit 能力。

在发现人力有限之后，华为发起了 “松湖会战”，从公司各部门调集研发工程师，一开始只有 2000 人参与会战，后来数千人加入了进来，每天晚上 11 点，松山湖都还灯火通明。

就这样整个 “松湖会战”前后历时 9 个月时间，在今年 6 月份上线了 HMS Core5.0。

在刚刚过去的 2020 年华为开发者大会上，余承东宣布 HMS 已经成为全球第三大移动应用生态。这一令人赞叹的成就，离不开众多华为研发人员、开发者的默默耕耘。HMS 的背后，是 8000 名华为研发人员、180 万开发者、4.9 亿活跃用户的 “在一起”。

不浪费一场危机的机会

越是困难的处境，越是能够激发潜能。在至暗时刻，华为麒麟芯片、鸿蒙 OS 以及 HMS 生态相继走向了舞台。

2019 年 5 月 16 日，华为被美国列入 “实体清单”，意味着没有美国政府的许可，美国企业将不得给华为供货。在此至暗时刻，华为以顽强的韧劲和远见卓识突破围阻。改变技术依赖自主研发芯片，面向支持全场景、跨多设备和平台的操作系统发布鸿蒙 OS，搭建移动生态系统 HMS 等，在危机中发展处自己的优势技术。

这一年，在面对来自外围的阻力，我们看到华为不仅发布了 Mate40 系列产品，也在其他终端方面持续发力，穿戴、车机、大屏、PC 等方面全面开花。华为通过多产业协同发展的战略布局，不断构建属于自己的生态护城河。

美国禁用华为终端使用 GMS，华为便去建立自己的生态。短短一年时间，华为 HMS 生态得到了 160 万开发者的支持，全球集成 HMS Core 的应用已经有 9.6 万个，增长超过一倍；海外精品应用上架到华为应用市场 AppGallery 的数量从去年的 6000 个现在跃升到 7.3 万。

不仅如此，华为还在去年发布了鸿蒙 OS。鸿蒙 OS 不是仅仅面向手机的操作系统，而是面向支持全场景、跨多设备和平台的操作系统。按照规划路线，华为如约发布了鸿蒙 2.0，并且迈出了关键一步：正式开源，开放给软硬件开发者进行创新。

正是美国的打压，让华为从一个硬件公司逼成了既拥有伟大硬件又同时想要做伟大的软件及生态的公司，华为没有浪费一场危机的机会，在逆境中重新崛起。不难想象，现在华为面对的困境，只会让未来的华为更强大。

没有退路 无畏前路

对于华为来说，已经没有退路，只有胜利之路。但是，只有华为，也难谈胜利之路。

从美国对华为的制裁中，可以看到中国在产业链的纵深，在核心技术、核心生态的控制能力和美国等国家相比还是有差距的。

未来的竞争将是产业链与产业链之间的较量，中国科技产业想在全球崛起与自立，就必须有几百家像华为一样的企业 “在一起”。面对封锁和打压，更需要中国科技企业团结在一起，强健产业链能力，才能迎接未知的挑战。

华为在当下这个节点，发布这则短片，其实也是一种宣告和表态，表明华为面对外部阻挠的决心。今后华为不仅要做出更多 Mate40 系列这样的产品，更要多产业发展破局向前，同时也在号召全行业团结一致，共同推进科技产业的进步。

在发布会现场，余承东展示了一张由华为 Mate40 系列拍摄的照片：一棵生长在戈壁沙漠上的胡杨。胡杨扎根到地下 20 多米，一千年不死，死后一千年不倒，倒下一千年不朽，而这种坚忍不拔的胡杨精神正象征着华为精神。

从余承东从发布会现场表达的 “胡杨精神”来看，即便面对挑战，华为也要秉持着坚韧不拔、百炼成钢的姿态与全行业一同去迎接挑战。

路虽远，行则必至。