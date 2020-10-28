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华为 Mate 40 Pro/Pro + 全力备货：国行火爆预售或 6299 元起步

TechWeb 2020/10/28 9:55:13 责编：远洋
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10 月 22 日晚，华为正式召开了 Mate40 系列全球线上发布会，备受关注的全新华为 Mate40 系列旗舰和推迟了一个多月发布的麒麟 9000 处理器终于与大家见面了，并且将在 10 月 30 日在上海正式亮相，其中华为 Mate40 Pro 和 Mate40 Pro + 两款机型已经率先开启预售。现在有最新消息，据数码博主最新透露，目前比亚迪电子作为主供应商正在紧张的备货中。

据知名数码博主最新发布的消息显示，这次全新的华为 Mate40、Mate40 Pro、Mate40 Pro + 以及 Mate40 RS 保时捷设计版本的中框、后盖等都是由比亚迪电子供应，为了满足华为的要求，比亚迪电子已启用了最先进的去微缝毛刺方案，可以让整机的手感握起来更加舒服。特别是 Mate40 RS 保时捷设计版，比亚迪深化纳米注塑、CNC、表面处理等工艺，实现手机高等级的防水特性。

其他方面，此次率先开启预售的 Mate40 Pro 和 Mate40 Pro + 均采用 6.76 英寸 88° 超曲环幕屏，搭载麒麟 9000 处理器，前置 1300 万超感知摄像头 + 3D 深感摄像头，电池为 4400mAh，支持 66W 快充和 50W 无线快充。二者的不同之处在于后置相机，前者后置的是 5000 万超感知主摄 + 2000 万电影摄像头 + 1200 万超广角摄像头，而 Mate40 Pro + 后置的是 5000 万超感知主摄 + 2000 万电影摄像头 + 1200 万长焦摄像头 + 800 万超级变焦摄像头 + 3D 深感摄像头，综合实力比华为 Mate40 Pro 更胜一筹。

据悉，有来自供应链的消息人士透露，全新的华为 Mate40 Pro 得到起售价会超过 6000 元，最后的价格可能会是 6299 或者 6499 元，而 Mate40 Pro + 的起步价格预计在 8000 元左右，保时捷版本起步价则将进一步达到 12999 元。

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关键词：华为Mate 40

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