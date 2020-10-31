山东将完善废旧家电回收处理体系，推动家电更新消费

IT之家 10 月 31 日消息 山东省发改委等 7 部门现已联合印发《山东省完善废旧家电回收处理体系推动家电更新消费试点实施方案》，方案指出，今年年底前，实现废旧 “四机一脑”规范回收处理规模增长 10%，达到 570 万台；通过以旧换新直接拉动家电消费 80 亿元以上。到 2022 年，“四机一脑”规范回收处理规模增长 35%，达到 700 万台以上；通过以旧换新年拉动家电消费 150 亿元以上。

IT之家了解到，山东省新旧动能办副主任陈清华指出，山东省依托省家电协会和省再生资源协会，组织省内家电生产企业、省外家电生产企业驻鲁机构以及家电销售、回收、处理企业，组建了省废旧家电回收处理企业联盟。联盟的作用主要体现在两方面：一是建立家电生产销售企业与废旧家电回收处理企业联系对接的桥梁，聚集优势，整合资源，畅通家电生产消费回收处理全链条 ; 二是通过联盟制度建设、工作机制建立、信息化技术应用、监督处罚保障等一系列措施，加强行业自律，确保回收的废旧家电得到合规处理。9 月 28 日，企业联盟举行了成立大会，海尔、海信、银座、九龙、国美、苏宁、中绿等 105 家家电生产销售、废旧家电回收处理企业，成为联盟首届理事会成员。

下一步，山东省将择优确定一批废旧家电以旧换新和回收示范企业，开展以旧换新等各类促销活动，促进家电更新消费，并确保回收的废旧家电得到合规处置。二是主动对接企业，有序推进在建项目建设，争取尽快投入运营。组织各地进一步优选提报项目，谋划新建一批废旧家电“互联网+回收”平台、回收网络和拆解处理项目。三是进一步完善工作机制，加强多方协调，研究制定配套措施，形成政府、协会、联盟、企业共同推进工作的合力。