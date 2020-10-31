市场研究公司：广域物联网基础设施投资到 2025 年接近 100 亿美元

北京时间 10 月 31 日消息 来自市场研究公司 Dell’Oro Group 的最新研究报告称，广域物联网技术将在未来五年内同时成为运营商和供应商的增长工具——整体广域物联网移动基础设施市场预计将以强劲的速度增长，2020-2025 年期间的收入将接近 100 亿美元。

“长期以来，我们一直将物联网视为移动基础设施供应商和运营商的增长工具。尽管这种转换花费的时间比预期的时间要长一些，但事实上，物联网的采用正在蓬勃发展，并且这些技术正开始产生影响。”Dell’Oro Group 副总裁兼分析师 Stefan Pongratz 表示。“随着 3GPP 标准的不断演进，运营商处于独特的位置，可以利用其现有的 LTE 和 5G NR MBB 投资，并且在很多情况下，只需要最少的增量基础设施投资即可轻松升级网络，从而可以针对各种物联网应用进行更好的优化。”

这份 2020 年广域物联网五年期预测报告的其他重点内容包括：

· 到 2025 年，广域物联网将为移动基础设施（RAN + 核心网）和服务提供商收入增加超过 500 亿美元的收入；

·Dell’Oro 的基准估算假设运营商物联网收入将在预测期内增长约 3 倍，到 2025 年将占据移动运营商总收入的 5%；

· 基于 5G NR 的物联网连接预计将在预测期内的尾期阶段加速发展，接近蜂窝物联网连接总数的中位个位数百分比。