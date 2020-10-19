中国首个卫星物联网 “行云工程”完成第一阶段建设：2023 年前后至少发射 80 颗卫星

IT之家10月19日消息 据央视新闻报道，中国国际商业航天高峰论坛今天（10月19 日）在湖北武汉举行。我国正在建设的首个卫星物联网——“行云工程”进展顺利，预计将于 2023 年前后建设完成由百余颗卫星组成的 “物联网星座”。目前第一阶段建设任务已全面完成。

IT之家获悉，行云工程两颗试验卫星目前已在轨验证了多项关键核心技术，特别是这两颗卫星首次实现了我国低轨卫星星间激光通信，打通了物联网卫星之间空间信息传输的瓶颈制约。

航天科工集团四院行云工程负责人杜利表示，激光来传输我们的一些信息，实时性是非常好的，保密性也是非常强的。两个卫星在空中都是每秒 7.8、7.9 公里第一宇宙速度，在这样高的动态的情况下面，要很小的两束光要把它对准，而且要实现双向通讯技术难度是非常大的。

行云工程的行业试点示范应用也取得一定成效。在高原、海洋、森林等无网络信号覆盖的区域进行了科考数据采集、地质监测、林业监测等示范应用。

航天科工集团四院行云工程负责人杜利称，以前我们国家要做这些科考这些地方，因为没有信号，是拿不到数据的，那么有了数据以后，我们就能够知道这些高海拔的地区，它的温度、湿度、冰川对流的这些一些动态，对我们国家分析大气层的演变，气象的演变是非常有好处的。

按照规划，行云工程建设分三个阶段，目前第一阶段建设任务全面完成，计划于 2021 年完成第二阶段建设，届时将实现小规模卫星组网业务运营，初步实现卫星物联网服务。

航天科工集团四院行云工程负责人杜利表示，明年的话，我们计划研制和发射 12 颗卫星，在 2023 年前后，至少发射 80 颗卫星，实现全球的覆盖，提供全球化的服务。