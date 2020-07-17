欧盟委员会发起消费者物联网调查：避免竞争被扭曲

北京时间 7 月 17 日下午消息 欧盟委员会（EC）发起了一项对消费者物联网领域的调查，担心这个新兴市场可能已遭受竞争扭曲。

欧盟委员会在一份声明中表示，这项调查作为初步行动，旨在为其未来的政策提供信息。欧盟副总裁兼竞争事务专员玛格丽特 · 维斯特格（Margrethe Vestager）解释说，该行业 “预计将在未来几年显著增长，并在欧洲消费者日常生活中变得司空见惯”。

调查重点将放在包括智能家电和可穿戴设备等产品上。维斯塔格说，该行业成功的关键似乎在于收集 “大量用户数据”，这意味着欧盟委员会必须确保 “市场参与者不会利用他们对这些数据的控制来扭曲竞争，或者以其他方式对竞争对手关闭这些市场”。

欧盟委员会表示，早期迹象表明这种竞争扭曲已经开始，像是 “数据访问和互操作性的限制，以及某些形式的自我优先选择和与使用专有标准相关的做法”。

“物联网生态系统通常以强大的网络效应和规模经济为特征，这可能导致占主导地位的数字生态系统和看门人的快速出现，并可能带来巨大的风险。”

欧盟委员会警告称，如果发现存在竞争问题，它将会展开确保遵守欧盟规则、防止滥用市场主导地位和限制性商业行为的调查。

它计划在 2022 年年中公布最终结果。