英特尔介绍 11 代桌面酷睿架构：支持快速视频同步技术，拥有全新超频特性

IT之家 10 月 30 日消息 英特尔中国发布新闻稿，介绍了即将推出的 11 代桌面酷睿的架构和新特性。

英特尔表示，第十一代智能英特尔酷睿 S 系列台式机处理器（代号 Rocket Lake-S）将于 2021 年第一季度问世，届时将为游戏玩家和 PC 发烧友带来更强劲的性能。Rocket Lake 针对台式机性能进行了智能设计，通过微架构变化和 IPC（每时钟指令数）改进，带来原始性能越代提升。

IT之家了解到，第十一代智能英特尔酷睿 S 系列台式机处理器将推出全新台式机架构 Cypress Cove，以重塑硬件和软件效率，并提升性能。它能够实现两位数的 IPC 性能提升（越代），并提供搭载英特尔 Xe 显卡架构的英特尔 超核芯显卡。

第十一代智能英特尔酷睿 S 系列带来的一些新特性包括：