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英特尔介绍 11 代桌面酷睿架构：支持快速视频同步技术，拥有全新超频特性

2020/10/30 20:40:34 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 10 月 30 日消息 英特尔中国发布新闻稿，介绍了即将推出的 11 代桌面酷睿的架构和新特性。

英特尔表示，第十一代智能英特尔酷睿 S 系列台式机处理器（代号 Rocket Lake-S）将于 2021 年第一季度问世，届时将为游戏玩家和 PC 发烧友带来更强劲的性能。Rocket Lake 针对台式机性能进行了智能设计，通过微架构变化和 IPC（每时钟指令数）改进，带来原始性能越代提升。

IT之家了解到，第十一代智能英特尔酷睿 S 系列台式机处理器将推出全新台式机架构 Cypress Cove，以重塑硬件和软件效率，并提升性能。它能够实现两位数的 IPC 性能提升（越代），并提供搭载英特尔 Xe 显卡架构的英特尔 超核芯显卡。

第十一代智能英特尔酷睿 S 系列带来的一些新特性包括：

  • 全新 Cypress Cove 架构源于 Ice Lake 酷睿架构和英特尔  Xe 显卡架构。

  • 两位数的 IPC 性能提升。

  • 显著的越代性能提升。

  • 多达 20 条 CPU PCIe 4.0 通道，进一步提升配置灵活性。

  • 搭载英特尔  Xe 显卡架构的增强英特尔超核芯显卡。

  • 英特尔快速视频同步技术，为最新编解码器提供更出色的视频转码和硬件加速

  • 全新超频特性，带来更灵活的调谐性能。

  • 英特尔深度学习加速和 VNNI 支持。

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关键词：英特尔

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