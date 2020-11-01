2030 年要年产 2000 万辆特斯拉，马斯克解释如何做到

10 月 30 日，在过去 12 年间，电动汽车制造商特斯拉的交付量刚刚超过 100 万辆。但其首席执行官埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)却有个雄心勃勃的目标，即到 2030 年每年生产 2000 万辆汽车。

马斯克在今年 9 月份的特斯拉 “电池日”演示中提到了这一目标，当时他还概述了可以大幅提高电池产量和降低成本的新技术。然后马斯克加大了赌注，在社交媒体上声称，特斯拉可以在 2030 年之前实现上述产能目标。

最近接受市场研究公司 Wolfe Research 分析师、董事总经理罗德 · 拉奇 (Rod Lache)的提问时，马斯克进一步阐明了特斯拉实现这个目标的方法。他解释说，简单地说，这 “看起来是个很好的目标。”全球约有 20 亿辆汽车，年产 2000 万辆汽车意味着特斯拉只要每年取代全球车队的 1% 即可。

这个目标很宏大，特别是考虑到特斯拉在 2019 年只交付了 36.75 万辆汽车。与其他汽车制造商的产能相比，这个数字是如此的微不足道。以通用汽车公司为例，该公司去年售出了近 300 万辆汽车。欧洲汽车制造商协会报告称，2019 年全球汽车产量约为 7000 万辆。

市场研究公司 ARK Invest 发现，2019 年全球电动汽车销量约为 180 万辆，但他们预计未来五到六年将增长到 3500 万辆，占汽车总销量的 40%。

至于产量将如何随着时间的推移而改善，以实现年产 2000 万辆的目标，马斯克此前拒绝透露太多细节。这位首席执行官之前曾声称，很难预测制造业将如何随着时间的推移而增长。

马斯克在预测方面的记录不太可靠，特斯拉 Model 3 就是个很好的例子。这款汽车最初于 2017 年 7 月投产，马斯克的目标是到 2017 年 12 月每周生产 5000 辆，结果每周只生产 202 辆。直到 2018 年 7 月，该公司最终实现了每周生产 5000 辆汽车的目标。

不过在最近的财报电话会议上，马斯克透露了特斯拉可能如何实现这个目标的部分细节。研究公司 New Street Research 分析师皮埃尔 · 费拉古 (Pierre Ferrau)指出，到今年年底，特斯拉的产能似乎将达到年产 85 万辆。

特斯拉预计将增加其上海工厂的产能，同时还将在柏林和奥斯汀开设工厂。费拉古问道：“我的想法对吗？明年，我们预计你们将交付 84 万至 100 万辆汽车。”马斯克回复称：“已经十分接近，我们距离实现这个目标不远了！”

马斯克通常会给自己设定看似难以实现的目标，但特斯拉汽车产量的大幅增加取决于电池制造的效率。这也是 “电池日”演示的重点，它概述了可以将产能提高 10 倍的进步。特斯拉现在的目标是到 2030 年每年生产 3 太瓦时电池，远高于 2019 年的约 35 千兆瓦时。