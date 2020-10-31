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特斯拉将在柏林超级工厂建设 8 个超级充电站，部署超过 600 个充电桩

TechWeb 2020/10/31 10:00:34 责编：懒猫
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10 月 2 日消息，据国外媒体报道，电动汽车厂商特斯拉在柏林的超级工厂，目前正在快速建设，一期工程 4 栋厂房的主体结构已基本成型，投产之后所生产的 Model Y，计划在明年交付。

而最新披露的文件显示，特斯拉在这一超级工厂内，还将建设 8 个超级充电站，部署超过 600 个充电桩，供员工使用。

外媒在报道中表示，特斯拉将在柏林超级工厂建设的 600 多个充电桩，大部分预计会是 level 2 充电桩，这是欧洲市场较为普遍的公共充电桩，在购物中心、办公楼及商业街中大量存在。

特斯拉柏林超级工厂，投产后将雇佣大量的工人，一期投产之后预计就会有 12000 名员工，全部建成之后预计会有 40000 员工，作为特斯拉的员工，拥有特斯拉电动汽车的预计不会低，因而他们对特斯拉的充电桩也有庞大的需求。

特斯拉在工厂建设 8 个超级充电站、部署超过 600 个超级充电桩，既方便了拥有特斯拉电动汽车的员工在上班期间使用超级充电站，在一定程度上也会激励尚未拥有特斯拉电动汽车的员工，购买他们的电动汽车。

特斯拉柏林超级工厂，是在去年的 11 月份宣布的，随后确定建在柏林近郊勃兰登堡州的格伦黑德，特斯拉为建设这一工厂购买了 300 公顷（约 4500 亩）的土地，目前计划建成之后用于生产 Model 3 和 Model Y，其中后者将率先生产。柏林超级工厂是特斯拉确定的第 4 座超级工厂，在美国之前的第 2 座超级工厂，欧洲的第一座特斯拉超级工厂。

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关键词：特斯拉

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