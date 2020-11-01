上海政府联合京东投放 20 亿额度消费券：覆盖 3C 数码等，最高优惠 400 元

IT之家 11 月 1 日消息 感谢IT之家网友 @Darren123 热心投递，双十一大促将至，而作为我国知名国际消费都市的上海，也将开启一轮 “网络购物狂欢季暨‘11 直播月’”活动。

上海市商务委在媒体通气会上公告，“网络购物狂欢季”期间，将在上海发放 20 亿元额度的消费券，可通过京东商城领取，该消费券与京东 11.11 全球热爱季超级百亿补贴、超省百亿消费券组成的 “双百亿计划”融合叠加。

IT之家了解到，此次上海消费券将发放两个批次，第一批于 11 月 3 日 10 时发放，第二批于 11 月 9 日 10 时发放，领完即止。上海消费券针对手机通讯、智能家电、电脑数码等领域的热销产品，有效期 6 天。

从 11 月 3 日起，在沪消费者（人在上海即可）可通过京东 App 领取上海消费券，购买京东平台指定智能产品，即可享受在原有优惠基础上，再叠加满 200 元享 9 折优惠，优惠金额最高 400 元。

领券方法：京东 App 首页 >>点击右上角扫码旁的【红包图案】进入 >>领券中心精选券 >>开心领取。

值得一提的是，此次活动作为上海政府联合京东商城活动的一部分，恐怕很难普及到线下商铺。

▲图为 京东京享红包