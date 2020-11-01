受华为断供影响，DRAM 十月份价格暴跌 9％

IT之家11月1日消息 据韩媒 The Lec 今日报道，今年十月份，DRAM 和 NAND 价格遭遇集体暴跌。分析师认为，这是由于美国对华为的制裁所致，这加剧了存储芯片市场价格的下跌。

据市场研究公司 DRAM Exchange 上个月 30 日的统计，截至 10 月底，PC DRAM（DDR4 8Gb）的固定交易价格为 2.85 美元，相比 9 月份的交易价格下降 8.9%。

这与八月和九月连续第二个月保持平稳的情况形成了对比，就 NAND 闪存而言，128GB 存储卡和用于 USB 的多层单元存储（MLC）产品在 10 月份的固定交易价格为 4.2 美元，与九月份相比下降了 3.4%。这也是今年 NAND 固定交易价格中最低的一次。

▲ DRAM 成交价，图源：DRAM Exchange

7 月份 DRAM 价格下降了 5%。分析师认为这是由于上半年的新冠疫情对 PC 和服务器的影响，且主要半导体公司的库存却一直增加。

市场研究公司 TrendForce 预测，PC DRAM 的供应过剩情况将一直持续到年底。此外，预计在美国对华为实施制裁后，PC DRAM（ASP）的平均售价将在今年第四季度下降 10%。今年第三季度，也就是华为在被制裁之前已进行了大笔采购以积累库存，这一行为变相拉动了库存流出而延缓了降价的时间点。

▲ 华为 OceanStor Dorado 全闪存存储

此外，三星电子在 29 日召开的电话会议上表示，“尽管笔记本电脑和手机的需求强劲，但第四季度的内存需求仍将随着客户库存调整而持续减弱。”

Trend Force 分析师认为，NAND 是受华为影响相对较小的市场，由于国内（韩国）对 5G 网络的需求增加，以及通信网络产品的销售增长，NAND 价格并未出现大幅下降的现象。

▲ NAND 成交价，图源：DRAM Exchange

此外，预计明年上半年内存市场将出现反弹。由于主要数据中心公司的投资有所增加，明年对 DRAM 的需求预计将增长 20%。

根据国际半导体设备和材料协会（SEMI）的数据，在明年对存储半导体的需求推动下，相关设备的投资预计将达到 312 亿美元，比今年增长 18%。三星电子还宣布，它将通过在明年对半导体设施的投资超过今年（28.900 万亿韩元）的投资来满足更高需求。

IT之家提醒，上述价格为三星、SK 海力士、美光等企业的存储半导体芯片出货价，短期内无法代表实际内存和固态硬盘价格变化。