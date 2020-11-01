拼多多百亿补贴双十一：手机超级补贴日，更有领千元券买 iPhone 11 加送 AirPods 2

IT之家 11 月 1 日消息 一年一度的双十一大促正式吹响了冲锋的号角，拼多多顺势推出了更多更有力的双十一 “百亿补贴”活动。

IT之家发现，此次双十一大促期间，拼多多百亿补贴目录中有多款高价值机型值得推荐，以下产品均为今日（11 月 1 日 0 点 - 11 月 1 日 23：59）报价。

苹果 iPhone 11 简配版（128G）

苹果在 10 月中旬发布了新一代的 iPhone 12 系列机型，但目前开售的 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 由于供需不对等而产生了严重的缺货现象。

在这个时间，各大平台祭出了自己的的旧款 iPhone 促销活动，例如拼多多的 iPhone 11 128G 简配版，用户可通过补贴专场领取 1000 元券，128G 版券后价为 4499 元，且在此价格的基础上再加送苹果 AirPods 2 耳机有线充电盒版。

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华为 P40 Pro

华为 P40 Pro 是华为今年推出的双旗舰产品系列的 P 系列续作，对比 P40 优势巨大且凸显性价比，该机搭载华为上一代旗舰芯片海思麒麟 990，拥有徕卡四摄，支持 50 倍变焦 ，其他该有的旗舰特性也基本都有。

该机今年发布时售价从 5988 元至 6888 元不等，而拼多多百亿补贴专区可获得补贴 1040 元，到手价为 4959 元至 5999 元。。

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华为 P40

对于部分用户来说，虽然华为 P40 Pro 性价比更高，但依然还有大批用户不会在意参数，他们要的更多是一种体验感和 “够用即可”。因此我们也不能忽视了这一批用户，尤其是基数不低的 “小屏手机党”。

该机拥有 6.1 英寸的屏幕，相比 Pro 的 6.58 英寸似乎并没有减少太多，但该机相比华为 P40 Pro 在机身长度上缩减了 9.3mm，机身厚度压缩到了 8.50mm，更加适合喜欢小屏的用户。。

该机在拼多多百亿补贴今天活动中售价为 3699 元（8GB+128GB）和 3999 元（8GB+256GB），目前售出量超华为 P40 Pro 约 38%，侧面证实了该机的火爆程度。

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小米 10 Pro（8GB+256GB）

作为小米今年的首发型旗舰机型，自然也少不了双十一大促。目前小米 10 Pro 的 8+256GB 版本在拼多多获补贴 1000 元，到手价为 3799 元，作为对比，该机在小米京东旗舰店的售价为 4599 元。

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荣耀 V30（8GB+128GB）

荣耀 V30 系列是荣耀推出的首款 5G 产品，也是业内首款全系支持 5G 双模全网通手机，发布距今已有近一年时间，同样搭载海思麒麟 990 芯片，目前性能尚处于第一梯队。

该机今日可享受官方补贴 800 元，到手价 2299 元，但部分配色已脱销。

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