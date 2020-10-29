蚂蚁集团 A 股网上申购今日开启

10 月 29 日消息，今天，蚂蚁集团 A 股网上申购开启。根据此前发布的公告内容显示，蚂蚁集团 A 股网上申购日为 2020 年 10 月 29 日，投资者申购无需缴纳申购款，2020 年 11 月 2 日根据中签结果缴纳认购款。

根据此前上交所官网公开的信息显示，蚂蚁集团 IPO 初步询价完成，经过近 1 万个投资机构账户询价，最终 A 股发行价确定为每股 68.8 元，总市值 2.1 万亿元，较此前多家投行预测约 2.5 万亿 - 3 万亿元估值，折让幅度约 20%-30%。

按照发行定价，预计绿鞋前 A 股募资规模 1150 亿元，绿鞋后 A 股募资规模 1322 亿元。其中绿鞋前面向机构和个人投资者的打新规模约 220 亿元。

询价公告显示，参与蚂蚁 IPO 初步询价的机构投资者账户近 1 万个，其中符合资质的配售对象超 7000 家，约为科创板平均询价数的两倍。基于机构报价，最终蚂蚁 A 股发行定价为 68.8 元。

注：公开资料显示，“绿鞋机制”也叫绿鞋期权（Green Shoe Option or Over-Allotment Option），是指根据中国证监会2006年颁布的《证券发行与承销管理办法》第48条规定：“首次公开发行股票数量在4亿股以上的，发行人及其主承销商可以在发行方案中采用超额配售选择权”。这其中的“超额配售选择权”就是俗称绿鞋机制。该机制可以稳定大盘股上市后的股价走势，防止股价大起大落。