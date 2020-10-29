蚂蚁集团上市前战略转向：境外子公司多数亏损，胡晓明力压中国

北京时间 10 月 29 日消息，据路透社报道，知情人士称，蚂蚁集团在上市前已经战略转向，不再追求成为一家全球支付领导者的雄心，一直在减少对其投资的许多海外电子钱包公司的资金和员工支持。

蚂蚁集团在 2019 年年底做出了这一战略调整，源于公司 CEO 的调整以及重新制定的优先事项。蚂蚁集团当时计划启动首次公开招股 (IPO)，还要应对国内的监管挑战。

据了解，除境内有两家支付亏损外（蚂蚁金服杭州和上海云鑫创业投资），蚂蚁集团的境外子公司多数也多为亏损状态，6 家境外重要子公司中，有 4 家在今年上半年处于亏损状态。

据十几位在 9 个国家曾经或正与蚂蚁集团合作的高管透露，蚂蚁集团大幅削减了每年资助海外电子钱包公司用户增长的数亿美元资金，并将蚂蚁集团员工调回中国。这些电子钱包公司提供数字支付和其他金融服务。

知情人士称，今年，蚂蚁集团还悄然叫停了一项雄心勃勃的计划：基于一个共同的二维码系统建立一个全球支付基础设施，把所有蚂蚁集团投资的电子钱包连接在一起。2019 年一整年，蚂蚁集团还在努力实现这个计划。这个支付网络能够让电子钱包在本土市场以外，蚂蚁集团合作伙伴覆盖的其他国家使用，很可能会让蚂蚁集团成为一个全球支付领导者。

尽管蚂蚁集团会维持庞大的国际市场布局，但是它已经收缩了此前成为全球支付领导者的雄心，转而巩固作为中国头号支付公司的地位。去年 12 月，胡晓明接替井贤栋成为蚂蚁集团新任 CEO，加快了这一转变。和蚂蚁集团国际计划的架构师井贤栋不同，胡晓明加倍押注中国。眼下，蚂蚁集团在中国面临监管部门的反垄断和金融风险管控质疑。“胡晓明感觉他需要巩固本土市场竞争，应对监管部门。”知情人士称。

蚂蚁集团在一份声明中称：“公司始终并继续致力于与全球伙伴合作，包括电子钱包运营商，让金融服务对于消费者和小企业更具包容性。”