Netflix 涨价或成常态，立志取代有线电视

据报道，Netflix 上周四宣布在美国上调包月套餐价格。而这样的新闻明年估计还会出现，后年也一样，大后年也不例外。

该公司决定将标准包月套餐价格从 12.99 美元上调至 13.99 美元，将高级包月套餐价格从 15.99 美元上调至 17.99 美元。这种涨价模式其实是该公司的长期战略中至关重要的一环。也正因如此，这家在过去 12 个月仅获得 28 亿美元净利润的公司，才能拥有高达 2180 亿美元的估值。

Netflix 上次涨价是在 2019 年 1 月。这家流媒体视频服务提供商原先之所以能避免大幅涨价，是因为它可以不断增加订户，为投资者描绘明确的增长前景。但随着用户增速放缓，华尔街希望该公司能够持续涨价。到那时，投资者希望 Netflix 成为人们家中不可替代的服务，就像过去 40 年的有线电视一样。

早期证据显示，Netflix 的确身处正轨。根据市场研究公司 Antenna 的数据，Netflix 的月度用户流失率约为 2%，远低于 CBS All Access 和 StarZ 等其他流媒体服务。

想要在涨价的同时避免用户大幅流失和满意度下降，关键在于为用户创造一流的价值。Netflix 过去两三年的战略已经进行了微调，从单纯挑战 HBO，转向立志取代整个有线电视套餐。

取代有线电视

“我们的目标是赶在 HBO 变成我们之前，抢先变成 HBO。”Netflix 联席 CEO 泰德 · 沙兰多（Ted Sarandos）2013 年接受媒体采访时说。

但 Netflix 的实际做法并非如此。该公司把目光瞄向众多领域，包括儿童动画、轻松浪漫喜剧、休闲影片、真人秀、美食节目、趣味节目等。很难想象 HBO 也会拍这类内容。当然，Netflix 也会拍很多 HBO 风格的内容。把所有这些结合起来，就会发现这与有线电视套餐非常相似。

具有讽刺意味的是，HBO 直到最近似乎也没打算变成 Netflix。HBO 虽然在 2015 年以点播应用的方式与用户直接互动，但该公司 CEO 理查德 · 普莱普勒（Richard Plepler）依然专注于优质节目，并极力回避其他多数内容。直到最近，当 AT&T 收购时代华纳后，HBO 才开始用 HBO Max 模仿 Netflix。

Netflix 的目标是成为去除直播、新闻和体育节目的精品有线电视套餐，这为该公司创造了足够的涨价底气。Netflix 的高级套餐目前包月费用为 17.99 美元，而根据 LightShed Partners 的数据，美国家庭平均每月的有线电视支出高达 100 美元。当然也有一些价格较为低廉的数字化选择，包括每月 64.99 美元的 YouTube TV。AT&T（原来的 DirecTV Now）每月收费 55 或 80 美元。Sling TV 包月费用为 30 美元。

与此同时，随着多数优质内容转向流媒体渠道，有线电视套餐的品质可能在未来几年下降。这为 Netflix 赋予了更大的涨价底气：它不仅是流媒体视频领域的领头羊，还在逐渐成为传统有线电视的重要替代品。