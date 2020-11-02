已有 5 家芯片厂商获准继续向华为供货

11 月 2 日消息，据国外媒体报道，上周四，外媒在报道中称索尼和豪威科技已获得美国许可，可继续向华为供应图像传感器。

从外媒的报道来看，在索尼和豪威科技获得许可之后，目前已经获准继续向华为供货的芯片厂商，就已有了 5 家，另外 3 家分别是 AMD、英特尔和台积电。

AMD 获准继续向华为供货的消息，在这 5 家芯片厂商中是最早出现的。9 月 19 日，也就是在美国针对华为的新禁令开始实施之后的第 5 天，就有多家外媒报道称 AMD 已获得美国许可，可继续向华为供货。

在 AMD 之后，芯片巨头英特尔，也已获得向华为供货的许可，外媒是在 9 月 22 日开始报道英特尔获得美国许可的。

AMD 和英特尔获准之后，芯片代工商台积电也获得了许可，可以继续为华为代工相关的芯片。不过外媒在报道中表示，台积电获得许可是 28nm 等成熟的工艺，不包括 16nm、10nm、7nm、5nm 这些先进的制程工艺，这也就意味着台积电依旧不能为华为代工最新的麒麟 9000 处理器，这一处理器采用的是台积电目前最先进的 5nm 工艺。

除了已经获准继续供货的这 5 家，还有多家芯片厂商申请向华为供货，外媒在报道中提到的，就有高通、联发科、SK 海力士等。