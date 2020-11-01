IDC：华为今年第 3 季度平板电脑出货量增长 32.9％ 超平均增量

IT之家11月1日消息 除手机季度报告，IDC 本周也公布了 2020 年第 3 季度全球平板电脑的市场分析报告。全球平板电脑市场在 2020 年第三季度（3 季度）实现了同比增长 24.9%，出货量达到 4760 万台。

由于新冠疫情的限制，对基本计算和大屏设备的需求，包括以方便远程工作、学习和休闲为目的的需求，推动了平板电脑市场。

相比于消费者在科技方面的支出上升，餐饮、娱乐和旅游等其它类别在疫情期间有所下降。

2020年第三季度排名前五位的平板电脑公司，全球出货量，市场份额和同比增长（单位：百万）









供应商 20年Q3单位出货量 20年Q3市场份额 19年Q3出货量 19年Q3市场份额 同比增长 1.苹果 13.9 29.2％ 11.8 31.1％ 17.4％ 2.三星 9.4 19.8％ 5.0 13.0％ 89.2％ 3. 亚马逊 5.4 11.4％ 5.5 14.4％ -1.2％ 4.华为 4.9 10.2％ 3.7 9.6％ 32.9% 5.联想 4.1 8.6％ 2.5 6.6％ 62.4％ 其他 9.9 20.9％ 9.6 25.3％ 3.1％ 总计 47.6 100.0％ 38.1 100.0％ 24.9％

苹果

苹果在 2020 年第三季度出货 1390 万台，再次引领了平板电脑市场，收入同比增长 17.4%。尽管 iPad（2019）保持了最大的出货量份额，但最新的 iPad（2020）尽管在本季度末发布，但仍录得了可观的出货量。

三星

三星以 940 万台的出货量和 89.2%的同比增长再次获得第二名。IT之家知悉，三星在第三季度推出了 Galaxy Tab S7 +，这是全球首款 5G 平板电脑，使其成为首批采用 5G 的平板电脑供应商之一。

亚马逊

亚马逊在 2020 年第三季度下滑至第三位，出货量总计 540 万台。最近发布的 8 英寸平板电脑在 20 年第三季度占据了出货量的最大份额，而 10.1 英寸平板电脑紧随其后。亚马逊的儿童版平板电脑在 8 英寸和 10 英寸平板电脑上也保持了强劲的势头。

华为

尽管受到了美国政府的制裁，华为在 2020 年第三季度出货了 490 万台，同比增长 32.9%。但是，由于缺乏 Google 的移动服务，其平板电脑阵容能否确保合适的配件供应仍是一个问题。因此，华为平板电脑的业务前景仍不明朗。

联想

联想在本季度排名第五位，同比增长 62.4%，出货量为 410 万台。联想的平板电脑平板电脑表现出色，主要是受平价的平板电脑的推动，这在当前情况下至关重要。