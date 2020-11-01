IDC：华为今年第 3 季度平板电脑出货量增长 32.9％ 超平均增量

IT之家11月1日消息 除手机季度报告，IDC 本周也公布了 2020 年第 3 季度全球平板电脑的市场分析报告。全球平板电脑市场在 2020 年第三季度（3 季度）实现了同比增长 24.9%，出货量达到 4760 万台。
由于新冠疫情的限制，对基本计算和大屏设备的需求，包括以方便远程工作、学习和休闲为目的的需求，推动了平板电脑市场。
相比于消费者在科技方面的支出上升，餐饮、娱乐和旅游等其它类别在疫情期间有所下降。
2020年第三季度排名前五位的平板电脑公司，全球出货量，市场份额和同比增长（单位：百万）
供应商
20年Q3单位出货量
20年Q3市场份额
19年Q3出货量
19年Q3市场份额
同比增长
1.苹果
13.9
29.2％
11.8
31.1％
17.4％
2.三星
9.4
19.8％
5.0
13.0％
89.2％
3. 亚马逊
5.4
11.4％
5.5
14.4％
-1.2％
4.华为
4.9
10.2％
3.7
9.6％
32.9%
5.联想
4.1
8.6％
2.5
6.6％
62.4％
其他
9.9
20.9％
9.6
25.3％
3.1％
总计
47.6
100.0％
38.1
100.0％
24.9％
苹果
苹果在 2020 年第三季度出货 1390 万台，再次引领了平板电脑市场，收入同比增长 17.4%。尽管 iPad（2019）保持了最大的出货量份额，但最新的 iPad（2020）尽管在本季度末发布，但仍录得了可观的出货量。
三星
三星以 940 万台的出货量和 89.2%的同比增长再次获得第二名。IT之家知悉，三星在第三季度推出了 Galaxy Tab S7 +，这是全球首款 5G 平板电脑，使其成为首批采用 5G 的平板电脑供应商之一。
亚马逊
亚马逊在 2020 年第三季度下滑至第三位，出货量总计 540 万台。最近发布的 8 英寸平板电脑在 20 年第三季度占据了出货量的最大份额，而 10.1 英寸平板电脑紧随其后。亚马逊的儿童版平板电脑在 8 英寸和 10 英寸平板电脑上也保持了强劲的势头。
华为
尽管受到了美国政府的制裁，华为在 2020 年第三季度出货了 490 万台，同比增长 32.9%。但是，由于缺乏 Google 的移动服务，其平板电脑阵容能否确保合适的配件供应仍是一个问题。因此，华为平板电脑的业务前景仍不明朗。
联想
联想在本季度排名第五位，同比增长 62.4%，出货量为 410 万台。联想的平板电脑平板电脑表现出色，主要是受平价的平板电脑的推动，这在当前情况下至关重要。