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IDC：华为今年第 3 季度平板电脑出货量增长 32.9％ 超平均增量

2020/11/1 23:33:31 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家11月1日消息 除手机季度报告，IDC 本周也公布了 2020 年第 3 季度全球平板电脑的市场分析报告。全球平板电脑市场在 2020 年第三季度（3 季度）实现了同比增长 24.9%，出货量达到 4760 万台。

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由于新冠疫情的限制，对基本计算和大屏设备的需求，包括以方便远程工作、学习和休闲为目的的需求，推动了平板电脑市场。

相比于消费者在科技方面的支出上升，餐饮、娱乐和旅游等其它类别在疫情期间有所下降。

2020年第三季度排名前五位的平板电脑公司，全球出货量，市场份额和同比增长（单位：百万）






供应商

20年Q3单位出货量

20年Q3市场份额

19年Q3出货量

19年Q3市场份额

同比增长

1.苹果

13.9

29.2％

11.8

31.1％

17.4％

2.三星

9.4

19.8％

5.0

13.0％

89.2％

3. 亚马逊

5.4

11.4％

5.5

14.4％

-1.2％

4.华为

4.9

10.2％

3.7

9.6％

32.9%

5.联想

4.1

8.6％

2.5

6.6％

62.4％

其他

9.9

20.9％

9.6

25.3％

3.1％

总计

47.6

100.0％

38.1

100.0％

24.9％

苹果

苹果在 2020 年第三季度出货 1390 万台，再次引领了平板电脑市场，收入同比增长 17.4%。尽管 iPad（2019）保持了最大的出货量份额，但最新的 iPad（2020）尽管在本季度末发布，但仍录得了可观的出货量。

三星

三星以 940 万台的出货量和 89.2%的同比增长再次获得第二名。IT之家知悉，三星在第三季度推出了 Galaxy Tab S7 +，这是全球首款 5G 平板电脑，使其成为首批采用 5G 的平板电脑供应商之一。

亚马逊

亚马逊在 2020 年第三季度下滑至第三位，出货量总计 540 万台。最近发布的 8 英寸平板电脑在 20 年第三季度占据了出货量的最大份额，而 10.1 英寸平板电脑紧随其后。亚马逊的儿童版平板电脑在 8 英寸和 10 英寸平板电脑上也保持了强劲的势头。

华为

尽管受到了美国政府的制裁，华为在 2020 年第三季度出货了 490 万台，同比增长 32.9%。但是，由于缺乏 Google 的移动服务，其平板电脑阵容能否确保合适的配件供应仍是一个问题。因此，华为平板电脑的业务前景仍不明朗

联想

联想在本季度排名第五位，同比增长 62.4%，出货量为 410 万台。联想的平板电脑平板电脑表现出色，主要是受平价的平板电脑的推动，这在当前情况下至关重要。

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关键词：平板华为苹果

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