亨通光电整合旗下海洋网络资产，此前已收购华为海洋

11 月 2 日消息 亨通光电近日公告称，根据公司产业战略发展规划，为进一步加快推进公司高质量发展，拟优化整合公司海洋通信、海洋观测和智慧城市业务板块的股权架构，加强产业内各公司之间的协同发展，并根据资本市场的政策与条件，积极寻求与拓展资本市场融资渠道，提升行业综合竞争实力。公司拟以股权增资方式将所持有的上海亨通海洋装备有限公司（以下简称 “海洋装备”）70% 股权及华为海洋网络（香港）有限公司（现已更名为华海通信国际有限公司 ）（以下简称 “华为海洋”）51% 股权转让给江苏亨通海洋光网系统有限公司（以下简称 “海洋光网”）（以下简称 “本次增资”）。



同时，海洋光网拟通过支付股权对价方式向亨通集团有限公司（以下简称 “亨通集团”）收购其所持有的亨通技术（香港）有限公司（以下简称 “亨通技术”）100% 股权（以下简称 “本次收购”或 “本次关联交易”），其中亨通技术主要持有华为海洋 30% 股权。

本次资产整合涉及海洋光网、华为海洋和海洋装备三家公司。

海洋光网主要从事海底光缆、水下特种缆及相关水下设备的研发制造，具有全球领先的海底光缆研发生产实力，公司产品已通过 5,000m 水深级国际有中继系统海试，并广泛运用于全球跨洋海缆通信领域，目前已具备年产 15000 公里海底光缆的生产能力。

华为海洋为全球先进的海洋通信方案供应商，具备全球跨洋海缆系统的集成能力，累计签约 63,752 公里新建海洋光缆系统及 54 个扩容项目，是全球跨洋海缆四大集成商之一。近年来利用其强大的产品研发与系统集成能力，积极发展智慧城市业务。凭借在 2019 年中国智慧城市市场优异的表现，成功在 “2019 亚太智慧城市评选颁奖典礼”上成功斩获 “2019 年中国智慧城市领军集成解决方案提供商”大奖。目前智慧城市业务在手订单充足，已成功中标\签约 20 多个智慧城市总集成项目，规模已接近 70 亿元。

海洋装备依托亨通光电在通信和电力传输领域的优势，通过与同济大学高校技术合作，已成为集海缆、水下中继器、接驳盒、供电系统等设备生产和系统集成于一体的产业链完整的海洋信息观测供应商，能实现海洋信息的全方位立体观测，为客户提供领先的海洋及河湖信息观测、智慧水务等系统解决方案服务。

依据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的关于华为海洋、海洋光网、亨通技术、海洋装备四家公司的《资产评估报告》，华为海洋、海洋光网、亨通技术、海洋装备 100% 股权的评估价值分别为 197,900.00 万元、85,363.00 万元、59,648.55 万元、4,900.81 万元。经各方协商一致，确定本次资产整合前海洋光网 100% 股权作价 85,500 万元，亨通技术 100% 股权作价 59,500 万元，华为海洋 51% 股权作价 101,000 万元，亨通海装 70% 股权作价 3,450 万元。