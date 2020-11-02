2020 中国科幻大会开幕：北京首个支持科幻产业政策发布

北京时间 11 月 2 日消息，11 月 1 日上午，2020 年中国科幻大会在新首钢园区盛大开幕，为促进科幻产业集聚发展，作为本次大会 “东道主”的石景山。

在开幕式上带来了北京首个支持科幻产业发展的政策——石景山区科幻 16 条，设立科幻产业专项资金 5000 万元，聚焦科幻产业关键技术、原创人才、场景建设三大关键要素，从八个方面精准发力。

一是支持关键技术研发于应用。围绕科幻影视与科幻游戏的制作，支持数字成像与合成、数字绘景与三维建模、数字渲染、动作捕捉等关键技术研发与应用服务。

二是支持科幻原创作品创作与转化。对获得版权的科幻作品给予资金奖励；支持以科幻 IP 为核心的作品转化，对转化为科幻影视、科幻游戏等自主研发产品给予资金支持。

三是支持科幻企业集聚发展。对落户我区的国内外科幻产业领域企业、科幻大师工作室、社会组织、创业服务机构等给予开办费支持；支持各类运营机构利用现有厂房、楼宇等升级改造吸引科幻企业聚集发展。

四是支持科幻主题场景建设。鼓励游乐园、首钢园区等其他工业厂房和产业园区打造科幻体验消费乐园。

五是支持科幻产业服务平台发展。鼓励科幻产业的云服务、内容版权交易、产业投资、商业策划等服务平台建设；鼓励成立科幻联盟、科幻协会等组织，支持其活动。

六是引导金融支持科幻产业发展。鼓励天使投资、创业投资和股权投资机构参与支持科幻产业发展。

七是支持重大科幻活动落地本区。支持举办科幻产业论坛、科幻大师论坛等各类科幻主题活动；支持举办中国科幻大会、世界科幻大会等具有国际影响力的活动。

八是支持国际国内知名科幻创意人才和团队扎根石景山，优先推荐申报 “景贤计划”。

下一步，石景山区将依托首都科幻产业方面的创新资源和创意基础，力争发掘、培育、引进一批在科幻产业领域具有突出创新能力的企业，在全国科幻产业投资领域形成先行示范效应。