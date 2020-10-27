11 位科幻作家参与，首次 AI 人机共创写作实验启动

10 月 27 日，首次华语科幻 AI 人机共创写作实验项目《共生纪》正式启动。

据了解，实验邀请了 11 位国内新锐科幻作家参与，他们分别是：陈楸帆（世界华人科幻协会主席、18 次星云奖得主、中宣部文化名家）、小白（知名作家、鲁迅文学奖得主）、贾立元（星云奖得主、清华大学中文系副教授）、分形橙子（冷湖奖、晨星奖得主）、凌晨（银河奖得主）、顾适（星云奖得主）、王元（晋康奖得主）、吴霜（星云奖得主）、张凡（钓鱼城科幻创始人、科幻博士）、王迎（新生代科幻作者）、苏洁涵（新生代科幻译者）。

《共生纪》所使用的 AI 写作程序源于创新工场 DeeCamp 2020 人工智能训练营中的大学生创新项目 “AI 科幻世界”。这个团队的大学生来自中科院计算技术研究所、中国科学院大学、华中科技大学、乔治梅森大学等高校。他们在一个多月的 DeeCamp 训练营期间，自主设计研发了 AI 写作程序的主要逻辑，开发出了一款有趣的的智能写作工具，并获得了本届训练营的创新赛道冠军。

经陈楸帆等科幻作家尝试，“AI 科幻世界”已经可以输出语法上非常通顺，同时拥有一定文学表现能力的段落。例如具有科幻风格的叙事段落：

“我觉得自己是一只被人从坟墓里面拉出来的兔子。一个声音叫道：你在这里干什么？我抬起头，看见一个巨大的，浑身透明的身影，正站在我的头顶上方。我知道这只是幻觉。因为在这个空间里，不可能有另外一个人。”

或者具有浪漫意味的抒情段落：