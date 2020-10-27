11 位科幻作家参与，首次 AI 人机共创写作实验启动

10 月 27 日，首次华语科幻 AI 人机共创写作实验项目《共生纪》正式启动。
据了解，实验邀请了 11 位国内新锐科幻作家参与，他们分别是：陈楸帆（世界华人科幻协会主席、18 次星云奖得主、中宣部文化名家）、小白（知名作家、鲁迅文学奖得主）、贾立元（星云奖得主、清华大学中文系副教授）、分形橙子（冷湖奖、晨星奖得主）、凌晨（银河奖得主）、顾适（星云奖得主）、王元（晋康奖得主）、吴霜（星云奖得主）、张凡（钓鱼城科幻创始人、科幻博士）、王迎（新生代科幻作者）、苏洁涵（新生代科幻译者）。
《共生纪》所使用的 AI 写作程序源于创新工场 DeeCamp 2020 人工智能训练营中的大学生创新项目 “AI 科幻世界”。这个团队的大学生来自中科院计算技术研究所、中国科学院大学、华中科技大学、乔治梅森大学等高校。他们在一个多月的 DeeCamp 训练营期间，自主设计研发了 AI 写作程序的主要逻辑，开发出了一款有趣的的智能写作工具，并获得了本届训练营的创新赛道冠军。
经陈楸帆等科幻作家尝试，“AI 科幻世界”已经可以输出语法上非常通顺，同时拥有一定文学表现能力的段落。例如具有科幻风格的叙事段落：
“我觉得自己是一只被人从坟墓里面拉出来的兔子。一个声音叫道：你在这里干什么？我抬起头，看见一个巨大的，浑身透明的身影，正站在我的头顶上方。我知道这只是幻觉。因为在这个空间里，不可能有另外一个人。”
或者具有浪漫意味的抒情段落：
“她低着头，脸上露出幸福的微笑。在梦中，我们互相凝望，双方都在笑，随后，她的双唇轻轻吻我的嘴唇。那一天，我做了一个很长很长的梦，梦里我和她一起在蓝天下散步。风把我们的头发吹得很长，我们走过了一座又一座高山，那风景真是美不胜收。”
创新工场 AI 工程院执行院长王咏刚认为，AI 算法为我们提供了一面前所未有的，关乎科学逻辑、语言本质、文本规律的镜子。“人机共创这种全新的体验在前沿科技与文艺创作两个维度都具有重要的探索和实验价值。科技思维与文艺思维的碰撞，提供了一种探寻人类智慧与机器智慧之间的边界与交集，展望人类未来各种可能性的前沿视角。”