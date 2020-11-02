办公利器：联想 ThinkPad E14 双 11 大促，i3-10110U+8GB 内存仅 2999 元

IT之家11月2日消息 联想 ThinkPad E14 笔记本现已开启预售，英特尔 10 代酷睿 i3-10110U+8GB 内存 + 256GB SSD ，到手价仅 2999 元，作为一款商务办公用笔记本性价比极高。

首先来看这款笔记本的核心——英特尔 10 代酷睿 i3 处理器，这是一款具备足够性能同时又有超高性价比的产品。联想 ThinkPad E14 搭载了 i3-10110U，双核四线程，主频 2.1GHz，睿频高达 4.1GHz，TDP 为 15W。

IT之家了解到，对于主流的办公应用而言，双核四线程已经够用，4.1GHz 的高主频也可保证应用的极速开启。i3-10110U 还配备了 UHD 核显，拥有 4K 画面输出的能力，多屏办公也能轻松实现。

为了充分发挥出这款处理器的性能，联想 ThinkPad E14 采用了 ThinkCool 黑酷散热技术，采用了内壁铜粉烧结热导工艺，提供了 CPU 的导热效率。笔记本内部搭载一个纤薄的风扇，厚度仅有 0.3mm，其多扇叶的设计可有效降低噪音。

再来看这款笔记本的设计，联想 ThinkPad E14 轻薄本重量低至 1.73kg，厚度薄至 17.9mm，通勤时可轻松放在包里，不会带来太重的负担。

联想 ThinkPad E14 A 面和 D 面均采用了金属材质，相比塑料机身更具有质感。

联想 ThinkPad E14 屏幕的左右边框大幅收窄，仅有 4.9mm，在提高屏占比的同时也缩小了整机的尺寸，更加便于外出携带。联想 ThinkPad E14 的屏幕尺寸为 14 英寸，在该尺寸下 1080p 的分辨率也极为细腻，细小的网页文字也能锐利显示，不会出现低分屏的颗粒感。

对于一款 ThinkPad 笔记本来说，独特的小红点键盘是其广受好评的一大卖点。联想 ThinkPad E14 的小红点延续了经典，商务风浓郁，另外其长键程的键盘也会让你明显感受到打字手感的提升。

对于职场上的办公人士而言，笔记本的扩展性也是一个不得不考虑的问题。联想 ThinkPad E14 拥有丰富的接口，三个 USB-A 接口可接驳大量的 USB 设备，RJ-45 网卡可用来连入公司内网，全功能 USB-C 可用于充电、高速传输数据以及高清视频输出，传统的 HDMI 接口可用来连接公司里的显示器或投影仪。笔记本内部同样拥有很强的扩展性，SSD 和 HDD 双硬盘位可存储大量的数据。

【购买建议】

总的来说，联想 ThinkPad E14 是一款搭载英特尔 10 代酷睿 i3-10110U 的高性价比商务办公笔记本，双核四线程 + 8GB 内存的配置可满足日常的性能需求，ThinkPad 独有的键盘也是办公的绝佳搭档。

随着双 11 活动的展开，联想 ThinkPad E14 仅售 2999 元，一部手机的价格就能拿下一款高效率的生产力工具，感兴趣的用户不要错过。