联想：一张表看懂新品拯救者 Y9000X 和 R9000X 2021（含拯救者全系对比）

IT之家11月22日消息 联想拯救者、小新、YOGA 系列的新媒体兼用户营销总监 @胖大乖儿 今日放出了一份联想拯救者 Y9000X&R9000X 2021 与现有多款机型的参数信息对照表。

联想官方昨日宣布，联想拯救者 Y9000X 2021 和 R9000X 2021 将于 11 月 30 日正式发布，详情可参见IT之家此前报道。

联想表示拯救者 Y9000X 2021 和 R9000X 2021 笔记本采用了多面金属设计，支持 Y 字可控灯效，笔记本可以 180°，薄约 15.9mm~17.9mm，轻约 1.86kg（Y9000X 2021）和 1.92kg（R9000X 2021）。

这两款机型都采用了 15.6 英寸的 1080P 屏，拥有 8bit 原生色深，覆盖 100% sRGB 色域，具有 144Hz 高刷新率、5ms 响应时间，还支持 Dolby Vision 高动态显示。

配置方面，Y9000X 可搭载 i7-10875H 和 RTX 2060 Max-Q 显卡，联想 R9000X 2021 搭载了 AMD 的 R7 4800H 处理器，RTX 2060 Max-Q 显卡可达 75W 性能释放。

此外，9000X 2021 还支持最高 100W 的 PD 充电，详情参见下表（图源联想 @胖大乖儿），可保存至本地放大查看。

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