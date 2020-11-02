英特尔详解 Xe Max 独显：Deep Link 技术可让独显 / 核显 “交火”

IT之家 11 月 2 日消息 英特尔现已发布了锐炬 Xe MAX 独立显卡，基于 Xe-LP 图形架构，和 Xe 核显采用了相同图形架构，专为轻薄型笔记本电脑设计。英特尔表示，锐炬 Xe MAX 独立显卡是英特尔首款基于 Xe 架构的独立图形显卡，是英特尔进军独立显卡市场战略的一部分。

IT之家了解到，锐炬 Xe MAX 独立显卡采用英特尔 Deep Link 技术，该技术作为英特尔 Adaptix 的一部分，支持 PCIe Gen 4 接口，可满足在轻薄型笔记本电脑上进行内容创作的性能需求。

Deep Link 的功能：

Deep Link 可通过通用软件框架聚合多个处理引擎，为 PC 提供全新功能和更出色的性能。该框架可最大限度提高 CPU 性能，增强人工智能 (Al) 创作性能，并将行业领先的视频编码能力提升到更高水平，进而释放轻薄型笔记本的创造力。



Deep Link 的工作原理：

Deep Link 技术在通用软件框架中融合了多个处理引擎，可帮助软件开发人员大幅增强内容创作工作负载的性能。应用可跨集成和独立显卡扩展某些工作负载。例如：

Additive AI 功能，支持在两个 GPU 上实施推理和渲染，以加速内容创作工作负载。

通过将每个 GPU 中集成行业领先的视频编码引擎进行组合实现超级视频编码，为视频渲染节省时间，实现快速视频预览或分享。

英特尔还表示，搭载英特尔锐炬 Xe MAX 独立显卡的第 11 代智能英特尔酷睿移动处理器具有 Additive AI 功能，相比配有第三方显卡的同类笔记本电脑可将基于人工智能的创作速度提升 7 倍；而且具有超级视频编码功能，相比高端台式机显卡可将视频编码速度提升高达 1.78 倍。此外，在搭载第三方独立显卡的轻薄型笔记本电脑中，很少对 CPU 进行性能优化。而英特尔锐炬 Xe MAX 独立显卡处于空闲状态时，Deep Link 的动态功率共享可将所有电源和散热资源专门用于 CPU，在创作者持续实施任务（如执行最终渲染）时可将 CPU 性能提高多达 20%。

在游戏方面，英特尔锐炬 Xe MAX 独立显卡还可助力轻薄型笔记本提供流畅的 1080p 级主流游戏体验。通过图形后处理技术 Game Sharpening 和游戏优化 Instant Game Tuning 功能，英特尔可进一步提升游戏体验。这些功能可从英特尔显卡控制中心获得。