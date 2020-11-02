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研究机构：预计 DRAM 售价年底前将持续小幅下滑

TechWeb 2020/11/2 15:28:10 责编：西瓜/实习
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11 月 2 日消息，据国外媒体报道，在疫情导致居家办公设备、企业计算系统、数据中心服务器需求增加的推动下，全球对 DRAM（动态随即存储器）的需求也有增加，2018 年下半年以来下滑的 DRAM 价格，在今年上半年也有反弹。

但研究机构预计，DRAM 的价格在今年上半年虽有反弹，但下半年依旧不容乐观，小幅下滑的趋势将持续到今年年底

研究机构在报告中表示，虽然计算领域对 DRAM 的需求依旧稳定，但他们不认为市场需求年底前将继续增加。在智能手机方面，虽然众多厂商已经推出了 5G 智能手机，今年的销量预计也将达到 2 亿部，但研究机构认为，智能手机的销量，不至于让 DRAM 厂商措手不及，也不会出现供应短缺的状况。

在报告中，研究机构还表示，在往年，市场对 DRAM 需求增加，通常是在三季度和四季度，主要智能手机厂商通常在这两个季度推出新品，对 DRAM 的需求增加，推动价格上涨，但今年情况略有不同，疫情改变了对 DRAM 需求的典型季节变化趋势，消费者在消费方面也更加谨慎，研究机构不认为今年下半年对 DRAM 的需求还会有往年那么强劲。

目前，全球三大 DRAM 供应商分别是三星、SK 海力士和美光，研究机构在报告中提到，这三大供应商预计 DRAM 的销量在今年四季度和明年一季度将走弱。

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关键词：DRAM

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