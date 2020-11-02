谷歌将废除浏览器 “用户代理”，NetMarketShare 官宣停止每月操作系统 / 浏览器市场份额统计

IT之家11月2日消息 数据统计机构Netmarketshare发布了2020年10月市场份额报告。报告显示，微软Windows 10操作系统市场份额大幅上升，另外Chromium 版 Edge浏览器份额也出现了明显上升，同时Chrome的市场份额略有下降。

但这将是Netmarketshare的最后一份浏览器数据报告，Netmarketshare表示，他们一直在与机器人作斗争，这些机器人扭曲了统计数据，而且浏览器用户代理字符串的变化将使其在未来无法获得准确的数据。

外媒bleepingcomputer报道，NetMarketShare周日宣布，计划关闭其公开的浏览器份额报告工具，该工具已经有超过14年的历史。

NetMarketShare网站仍然活跃，但从11月1日开始，Net Application表示，它将“以目前的形式退役NetMarketShare”，今后将不再发布新的月度统计数据。

NetMarketShare之所以要将这项服务关闭，是因为谷歌最近提出的一项变革。该公司在其网站上表示，谷歌提出的“用户代理客户端提示”将打破NetMarketShare的设备检测技术，它将导致长时间的不准确。

今年早些时候，谷歌宣布要废除“User-Agent用户代理”，改用“Client Hints客户端提示”。

谷歌表示，将Chrome移至新系统将降低更新User-Agent字符串的复杂性，并提高用户的隐私。

IT之家获悉，User Agent是一个字符串，用于找出你的浏览器和操作系统的信息，以达到统计的目的。当你访问一个网站时，浏览器会向网站的服务器发送一个用户User Agent字符串，这个字符串基本上被在线发布商用来识别浏览器的名称、版本和操作系统。

用户代理字符串也被网站用来识别访问者的信息，并为某些网络浏览器提供个性化或有限的体验。

谷歌在提案中建议废止“用户代理”，因为这些字符串存在隐私风险，而且通常被指纹识别器脚本用来追踪用户。

NetMarketShare公司不接受越来越高的不准确度，而是决定以目前的形式退役NetMarketShare。

“此外，我们还将重点放在僵尸检测和删除上，将其作为质量控制流程的关键部分。它是我们代码库中最复杂的部分。随着时间的推移，管理这个过程变得越来越困难。因此，与其接受越来越多的不准确度，我们认为现在是一个很好的时间来结束它，”该公司表示。

Net Applications承诺，NetMarketShare将在某个时间点重新出现，重点关注电子商务趋势和可验证的用户数据，但目前不会发布新的数据，2020年10月的统计数据是最终数字。