谷歌 Chrome 浏览器安卓版即将支持滚动截屏

IT之家10月29日消息 截屏是一个非常有用的功能，这也解释了为什么软件公司会不断对手机的截屏方式进行修改。

谷歌在 Android 11 Beta 中测试了滚动截屏功能，但并没有将其添加到稳定版中，这最终让 Android 用户感到失望。尽管如此，谷歌再次对测试该功能感兴趣，这一次，只有 Android 上的 Chrome 浏览器才可能获得该功能。

正如 Chrome Story 首次发现的那样，谷歌正在为 Android 版 Chrome 浏览器开发一个新的实验功能，目的是让用户对整个网页进行截图。

“Chrome Share Long Screenshots: Enables UI to edit and share long screenshots on Android” （Chrome 分享长截图：使得 UI 可以在 Android 上编辑和分享长截图）

IT之家获悉，滚动屏幕截图基本上意味着用户将能够对一个长网页或长对话进行截图，而不仅仅是你的显示屏上出现的内容。遗憾的是，该 lag 在 Canary 频道上并不适用，这意味着现在还无法启用该功能。不过，该功能很可能会首先在 Canary 频道中出现。

同时，安卓用户可以通过安装第三方应用来进行长截图。其中一款可以让你拍摄长截图的热门应用就是 LongShot。除此之外，一些定制的 UX 皮肤，确实支持滚动截屏，这些包括三星的 OneUI、LG UX、华为 EMUI、小米 MIUI 等。