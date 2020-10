谷歌 Chrome 浏览器安卓版即将支持滚动截屏

IT之家10月29日消息 截屏是一个非常有用的功能,这也解释了为什么软件公司会不断对手机的截屏方式进行修改。

谷歌在 Android 11 Beta 中测试了滚动截屏功能,但并没有将其添加到稳定版中,这最终让 Android 用户感到失望。尽管如此,谷歌再次对测试该功能感兴趣,这一次,只有 Android 上的 Chrome 浏览器才可能获得该功能。

正如 Chrome Story 首次发现的那样,谷歌正在为 Android 版 Chrome 浏览器开发一个新的实验功能,目的是让用户对整个网页进行截图。

“Chrome Share Long Screenshots: Enables UI to edit and share long screenshots on Android”

(Chrome 分享长截图:使得 UI 可以在 Android 上编辑和分享长截图)