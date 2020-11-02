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3999 元，一图看懂一加 8T 赛博朋克 2077 限定版手机

2020/11/2 18:34:31 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家11月2日消息 今日下午，一加召开线下品鉴会，正式发布了一加 8T 赛博朋克 2077 限定版手机。

设计方面，一加 8T 赛博朋克 2077 限定版手机拥有轻薄机身，配备三段式按键，采用全新 CMF 设计。在手机背面，一加将其分成了上、中、下三个部分，采用了三种工艺，包括上层 “全景视窗”、中层 “特殊的雪花 AG 玻璃”，以及底层的 “锻造碳纹理”等三段后盖。

此前，在 2018 年的 E3 游戏展上，赛博朋克 2077 实机预告片首次亮相时，现场被黑客 “骇入”。这款手机在开机画面便复刻了赛博朋克 2077 的 E3 发布会彩蛋。

一加表示，一加 8T 赛博朋克 2077 限定版手机搭载了一加有史以来定制程度最深的系统：动态壁纸使用了游戏中的精神象征——武侍乐队的 logo 进行创作 ；系统应用图标重绘，采用了鲜艳的霓虹色；通知光效模拟了霓虹灯通电时的闪烁效果；指纹解锁动效对应游戏中的义眼扫描；充电动画模拟黑客骇入的过程。

听觉方面，一加结合游戏音效定制了新的系统音效，还与 CDPR 共同创作了有辨识度的音乐作为铃声和闹钟。其中，《Wake Up Samurai》拥有复古合成器的音色与硬核摇滚的风格。音效工程师同时专门针对手机的音腔调整了音色。

这款手机还拥有 “夜之城”、“加州北部”两款定制滤镜，分别体现了赛博朋克 2077 游戏中夜之城的白天和黑夜。这两套滤镜也可以用来录制视频，一加在视频滤镜中还模拟了游戏中义眼的效果，画面边缘有轻微的色差，外加动态的 Glitch 效果。

IT之家了解到，一加 8T 赛博朋克 2077 限定版手机拥有定制夜光手机壳。其说明书也是海报，海报上印刷有博朋克 2077 标志性视觉元素 “螳螂臂”。一加还选取游戏中标志性的视觉元素，制作六款限定徽章，每部手机包装盒内都会随机附赠一枚。

一加 8T 赛博朋克 2077 限定版配备 12GB 内存与 256GB 机身存储，售价 3999 元，现已上线开启预约，将于 11 月 11 日零点限量开售。

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