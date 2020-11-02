首页
辣品
IT圈
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 数码之家>奇趣电子

高通骁龙 875 工程机跑分曝光：主频 2.84GHz，提升恐怖

2020/11/2 18:55:07 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
评论：

IT之家11月2日消息 靠谱的数码博主 @数码闲聊站 今日放出了又一个搭载高通骁龙 875 芯片的工程机跑分情况，从图中可以看出，该芯片代号 “Lahaina”（夏威夷西海岸一景区），而高通此前宣布将于 12 月在夏威夷召开骁龙芯片发布会。

此外，据跑分信息可知，骁龙 875 工程机主频可运行在 2.84GHz 左右，CPU 总分为 333269，GPU 总分为 342225。

作为对比，该博主还贴心地放出了采用新驱动的骁龙 865 跑分和麒麟 9000 的跑分，CPU/GPU 跑分分别为 290169/294913 和 275862/344344，但由于这是工程机，与最终零售版存在一定差距，无法作为最终参考。

此外，此前 @数码闲聊站 称，小米 11（暂定名）将在国内首发高通骁龙 875 旗舰芯片（国外很可能是由三星 Galaxy S21 系列首发），并称 “有独占期”。该芯片基于 5nm 工艺制程制成，并采用 “1+3+4”八核心设计，其中 “1”为超大核心 Cortex X1，峰值性能比 Cortex A78 高 23%，堪称真正意义上的 “超大核”。

其他内容请参照IT之家早先报道。

消息称高通骁龙 875 可能比骁龙 865+ 快 25%

高通骁龙 875 工程机跑分曝光：Geekbench4 单核增强约 14%

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：骁龙875

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛） 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用