台媒：英特尔独显芯片上市，点燃与 AMD、英伟达战火

IT之家 11 月 3 日消息 据中国台湾经济日报报道，芯片大厂英特尔的独显芯片上市，该公司宣布了首款 Iris Xe Max 独立显卡，用于超便携式笔记本电脑和笔记本电脑。

原本 AMD 在处理器（CPU）与英特尔竞争，在显示芯片（GPU）方面则与英伟达竞争。这也意味着英特尔将加入 AMD、英伟达的 GPU 战局。

IT之家了解到，Iris Xe Max 独立显卡采用英特尔 Deep Link 技术，该技术作为英特尔 Adaptix 的一部分，支持 PCIe Gen 4 接口，可满足在轻薄型笔记本电脑上进行内容创作的性能需求。

目前搭载英特尔 Iris Xe Max 的电脑包括宏碁 Swift 3x、华硕 VivoBook Flip TP470、戴尔 Inspiron 15 7000 二合一电脑。

英特尔表示，搭载英特尔 Iris Xe Max 独立显卡的第 11 代智能英特尔酷睿移动处理器具有 Additive AI 功能，相比配有第三方显卡的同类笔记本电脑可将基于人工智能的创作速度提升 7 倍；而且具有超级视频编码功能，相比高端台式机显卡可将视频编码速度提升高达 1.78 倍。

除了应用于笔记本电脑外，英特尔表示，还将与厂商合作，预计在 2021 年上半年将基于 Xe-LP 的独立显卡应用到入门级台式机。它相信 Xe 图形架构将从低端扩展到高端图形市场，从游戏卡拓展到数据中心显卡。