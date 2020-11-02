英特尔 Lunar Lake、Jupiter Sound 和 DG3 独显曝光

IT之家 11 月 2 日消息 英特尔昨日发布了其 DG1 独显。这是一款入门级的显卡，性能可与英伟达 GeForce MX450 一战。

英特尔表示其正在开发针对游戏玩家的 Xe-HPG 架构（当前 Xe-LP），而第一个采用该架构的显卡 DG2 将于明年正式发布，完整的 Xe-HPG 将拥有 512 个 EU，采用 GDDR6 显存，减配版仅有 384 个 EU。

Redditor stblr 在英特尔新的驱动程序中发现，英特尔 Gen13 GPU 是 DG3，但参数等内容无法得知 。

Jupiter Sound 则有望成为 Gen13 的 GPU 的代号（JPS），另一个可以确定的是目前面向数据中心的 Xe-HP 系列显卡（明年）的 Arctic Sound 系列，Arctic Sound 系列拥有多达 2048 个 EU，采用 HBM2e 显存以及英特尔 10nm SuperFin 打造。

英特尔 Lunar Lake 目前尚不清楚，但参考以上 Gen13 的部件很有可能也是 Gen13 的处理器代号，但更多爆料将其指向十四代酷睿，且有传言称它将是 Meteor Lake （英特尔 7nm）的继任者，是最后一代支持 LGA1700 插座的芯片，有望支持 DDR5 内存和 PCIe 5.0。

Goldwater Lake 则出现于 Win 版驱动程序的 Glenview 和 Tiger Lake 之间，目前尚无更多爆料内容。

IT之家了解到，由于英特尔 10nm 和 7nm 工艺延期，因此未来各代产品的推出时间已不可考据和预测。