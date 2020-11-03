最新发现：银河系中心观测到像射出子弹一样的神秘气体

▲ 最新发现银河系中心喷射密集的冷气体，就像射出的子弹一样。

北京时间 11 月 3 日消息，据国外媒体报道，一支国际研究小组发现银河系中心喷射密集的冷气体，就像射出的子弹一样。

这些气体如何被喷射出来仍是一个谜团，但是澳大利亚国立大学教授内奥米 · 麦克卢尔 · 格里菲斯（Naomi McClure-Griffiths）称，他们的发现可能对银河系的未来具有重要的启示作用。

格里菲斯说：“星系非常擅长‘搬起石头砸自己的脚’，当星系将大量的质量释放出去，就会失去用于形成恒星的物质，如果星系损失足够多的物质，就无法形成恒星了。”

所以观测到银河系损失形成恒星的气体是一件令人兴奋的事情，这让你想知道接下来会发生什么？同时，这项最新研究还提出了关于银河系中心现在正在发生什么的新问题！

格里菲斯说：“自从 10 年前发现所谓的‘费米气泡’以来，银河系中心的风一直倍受争议的话题，费米气泡是两个巨大的球体，里面充满了热气体和宇宙射线。”

我们现已观察到银河系中心不仅有热气体，还有密度很高的气体，冷气体会更重一些，所以不太容易移动。

银河系中心存在一个巨大黑洞，但科学家并不清楚是否黑洞会释放气体，还是银河系中心数千颗大质量恒星被吹散。研究报告作者约翰霍普金斯大学恩里科 · 迪 · 特奥多罗（Enrico Di Teodoro）博士称，我们不知道黑洞或者恒星形成是如何产生该现象的，我们仍在寻找确凿的证据，但随着了解的深入，情况将变得越来越复杂。

这是第一次在银河系中观测到该现象，我们曾观察此类过程也出现在其他星系中。但是银河系之外的其他星系可能拥有质量更大的黑洞，恒星形成活跃度更高，使星系更容易驱散物质。

特奥多罗称，观察银河系之外的星系存在技术瓶颈，我们无法获得大量详细数据。银河系就像一个实验室，我们可以进入这个实验室，并且近距离观察宇宙事物的运行情况。据悉，银河系像子弹的气体是由智利欧洲南方天文台（ESO）的阿塔卡马探路者实验（APEX）观测到的，该项研究报告发表在《自然》杂志上。