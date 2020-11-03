华为海洋海缆业务更名华海通信，启用全新企业标识

C114 获悉，基于股权变更及公司战略发展，华为海洋网络有限公司将所涉及的海缆业务品牌将切换为华海通信技术有限公司（简称 “华海通信”），并自即日起启用全新企业标识形象。亨通集团今年上半年完成对其 81% 的股权收购。

海底光缆承担着全球 95% 的国际数据流量传输重任，相关技术亦素被视为皇冠上的宝珠。自 2008 年成立以来，华海通信始终秉承以客户为中心的企业文化，致力于通过海底光缆建设消除跨洋沟通的天堑，打造全球数字经济信息互联动脉，助力全球数字经济变革。截至目前，已经完成全球 6 万多公里新建海缆的端到端交付，108 个项目遍及全球 70 多个国家和地区，服务 60 多家客户。

根据公告，新标识以公司愿景 “联接五洲四洋，承载沟通梦想”为主题，展现了华海通信乐观、友善、积极向上的品牌精神。同时，整体图案象征着华海通信提供的卓越的端到端海底通信解决方案。

品牌切换后，华海通信将继续保持经营实体存续和独立运营，现有公司组织结构和核心团队保持不变。承诺将持续凭借强大的研发能力在产业技术方面不断创新，依靠丰富自主的产品解决方案和成熟的项目管理团队快速响应市场需求，助力全球客户在海底通信行业获得商业成功，共同使能全球信息时代。