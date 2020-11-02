5G 基站能耗太高怎么办？华为方良周：站点形态需要做些改变

随着 5G 和数据中心的大规模、快速建设，能源基础设施面临着巨大挑战，例如能耗增长、建设周期长、运维成本高等。在华为 BWS2020 全球线上峰会的数字能源专场，华为网络能源总裁周桃园透露，当前整个 ICT 能耗约占全球总耗电量 2%，到 2030 年这个比例将上升到 5%，基站站点的能耗持续增长，数据中心 10 年的 TCO 能耗占 60% 的成本。

“通过华为智能光伏解决方案，累计发电 2965 亿度，通过高效的站点能源和数据中心能源产品，累计节省 91 亿度电。”周桃园表示，“华为通过能源数字化，用 ‘比特管理瓦特’，解决传统能源面临的问题和挑战。”

目前，5G 基站能耗高的问题尤为突出。行业普遍认为，5G 每基站的能耗约为 4G 的 2-3 倍左右，5G 基站总能耗可能为 4G 的 4-9 倍左右，华安证券研报表示，今年三大运营商用于 5G 的资本开支约 1803 亿，占比 54%，并预测此后呈逐年上升趋势。

5G 基站能耗太高，目前节能方案有什么可以优化的地方？“我们认为首先站点形态需要做些改变”，华为网络能源产品线副总裁方良周向搜狐科技表示，“室内站站点利用效率大概是 60%，这 60% 的电用在设备上，室外站大概是 85% 到 90% 的能源使用效率，刀片站是 90% 以上的能源使用效率。所以从节能的角度来说，我们运营商最先采用刀片站，其次是室外站，最后是室内站。”

方良周认为，“三层节能方法 “也是解决能耗问题的重要解决措施：“首先是模块层的高效，比如说电源系统保持高效，达到 97% 或者 98%，比如使用智能温控系统。”

“第二层我们称之为系统节能和站点节能，整个站点用系统的角度来考虑节能。比如说我们可以用锂电储能系统实现削峰填谷，再比如说我们可以用智能升压等技术使站点的能耗降低。”

“第三层就是整网的节能，比如说我们利用数字化技术识别站点是否节能，从而对不节能的站点进行整网改造。第三个节能我们是有一个梦想就是站站叠光，在每个基站都叠加太阳能。我们的方案支持太阳能平滑地接入供电系统。”