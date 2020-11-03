联想 ThinkPad 翼 14 轻薄本双十一促销：全功能 Type-C + 经典 TrackPoint 小红点

IT之家11月3日消息 近年来，随着英特尔芯片技术的发展，兼具轻薄便携与较佳性能的笔记本电脑产品相继上线，并受到大量用户的青睐。

其中，搭载英特尔第十代酷睿处理器 i3-10110U 的联想 ThinkPad 翼 14 Slim 轻薄本现已开启双十一促销，采用 14 英寸 FHD（1920×1080）显示屏，配备 8GB 内存与 256GB SSD，双十一促销价 3499 元。

全功能 Type-C 接口，经典 TrackPoint 小红点设计，助力学习办公

这款联想 ThinkPad 翼 14 Slim 笔记本电脑在设计上独具匠心，重约 1.73kg，厚约 17.9mm，轻薄便携，搭配 A/D 面金属材质，更具质感。

同时，联想 ThinkPad 翼 14 还采用 4.9mm 窄边框，实现了更好的视野与观感，配备 1920×1080 分辨率 LED 背光显示屏与 16:9 屏幕比例，可满足多数用户的使用需求。

值得一提的是，联想 ThinkPad 翼 14 延续了经典的标志性 TrackPoint 小红点设计，更适合商务办公人士使用。

考虑到不少办公学习用户在使用电脑时可能会遇到需要外接显示器、连接网线的情况，联想 ThinkPad 翼 14 还极大地丰富了扩展接口，拥有 1 个 HDMI 接口、USB 2.0 接口、RJ-45 网线接口、3.5mm 耳机接口、安全锁孔与 2 个 USB 3.0 接口，还配备了 1 个全功能 USB Type-C 接口，多种接口满足用户的不同需求。

英特尔十代酷睿芯片，疾速充电技术，性能再升级

作为一款轻薄本，联想 ThinkPad 翼 14 搭载了英特尔 i3-10110U 处理器，双核四线程，拥有 2.10 GHz 处理器基本频率与 4.10 GHz 最大睿频频率，配备 4MB 缓存，具有 15 W 热设计功耗（TDP），性能提升，实现了更好的功耗控制，可满足绝大多数用户对于移动办公的需求。

IT之家了解到，联想 ThinkPad 翼 14 还配备了 8GB DDR4 内存，拥有 2666MHz 内存频率，支持最高扩展至 16GB，可同时运行更多程序，减少了内存不足的焦虑。

此外，针对用户在存储方面的需求，联想 ThinkPad 翼 14 在配备 256GB SSD 的同时，支持 SSD+HDD 双硬盘配置，可选配大容量机械硬盘来加装硬盘，方便灵活存储文件。

商旅办公用户往往还会遇到需要临时充电以便外出的情况，联想 ThinkPad 翼 14 搭载疾速充电技术，关机状态下 1 小时可充 80% 电量。2×2 Wi-Fi 天线的采用，也使这款产品信号更稳定，网络更顺畅。

作为一款搭载英特尔十代酷睿处理器的轻薄本，售价 3499 元起的联想 ThinkPad 翼 14 还配备全功能 Type-C 接口，采用经典 TrackPoint 小红点设计，非常适合用来办公与学习的用户。