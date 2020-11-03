索尼爱立信时代 VAIO 手机原型机曝光：采用侧滑全键盘设计

IT之家 11 月 3 日消息 大部分人可能不记得，在 2010 年有传言称，索尼爱立信正在开发一款 VAIO 品牌的 Android 手机，但该机从未上市。事实证明该消息是真的，现在该机的原型机已经曝光。

外媒 XDA 已经获得了索尼 VAIO 原型机的高质量照片，证实了它的存在。据报道，VAIO 手机有一个 5.5 英寸的屏幕 , 采用铰链式侧滑 QWERTY 全键盘设计，让人想起 HTC Swift，有那个时期的手机上的 Android 导航按钮。

据悉，该原型机采用了两级铰链机构，先将显示屏平铺开来，然后向上倾斜，露出全尺寸的键盘，按键间距舒适，行程感十足。尽管空间有限，该机甚至在空格键左侧还设有第二组安卓按键、专用搜索键和功能键。

背面，索尼爱立信 VAIO 原型机的中央有醒目的 VAIO 品牌 logo，顶部的单颗后置摄像头和闪光灯旁有一个小小的索尼爱立信标志。甚至在底部有四个橡胶脚，增加摩擦力。在连接性方面，该设备的前面有一个耳机插孔，后缘有一个 mini USB 接口。

据悉，该机运行的是 Android 2.1 Eclair。

目前还不能确定索尼为什么砍掉这款设备，可能是因为出现的太早，因为当时移动计算能力和 Android 平台在 2010 年并没有那么强大，限制了它作为笔记本电脑替代品的吸引力。

IT之家了解到，索尼爱立信即索尼爱立信移动通讯公司（Sony Ericsson Mobile Communications AB），是由日本索尼公司、瑞典爱立信公司分别出资 50% 于 2001 年 10 月成立，以生产手机产品为主。

2007 年后，受到市场上智能手机兴起的打压，公司生产的功能手机逐渐失去市场，公司经营一步步滑入亏损的泥沼。经过长达半年的谈判，2011 年 10 月 27 日，索尼、爱立信两家母公司达成协议，由索尼支付爱立信 10 亿 5000 万欧元 （14.7 亿美元），前者从爱立信手中购得索尼爱立信。2012 年 2 月 15 日，索尼移动通信子公司成立，索尼爱立信从此寿终正寝，正式退出市场。而爱立信退出手机终端业务后，改为专注于 2G、3G 和 4G 移动通信网络以及通信市场专业服务领域。